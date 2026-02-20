Ένα πρόσφατα δημοσιευμένο βίντεο της αστυνομίας σοκάρει με τις εικόνες που περιέχει. Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που η αστυνομία ανακαλύπτει 56 πρωτοετείς φοιτητές, μέλη αδελφότητας, να στέκονται όρθιοι, χωρίς πουκάμισα, με δεμένα μάτια, πασαλειμμένοι με φαγητά και λάσπη σε ένα σκοτεινό υπόγειο αδελφότητας του Πανεπιστημίου της Αϊόβα.

Τους φοιτητές βρήκαν οι αστυνομικοί και πυροσβέστες που κλήθηκαν στο σημείο όταν ήχησε ο συναγερμός πυρκαγιάς στο σπίτι της φοιτητικής αδελφότητας Alpha Delta Phi. Τα πλάνα από κάμερα σώματος δείχνουν τη στιγμή που οι αρχές εισβάλλουν στο υπόγειο για να αντικρίσουν σκηνές που παραπέμπουν σε παράνομη τελετή μύησης με ακραία «καψόνια». Πολλοί από τους νεαρούς άνδρες είχαν δεμένα μάτια και στέκονταν παραταγμένοι κατά μήκος ενός τοίχου, σαν σε τιμωρία. Η έφοδος της αστυνομίας έλαβε χώρα στις 15 Νοεμβρίου 2024, όμως οι αρχές δεν δημοσίευσαν το βίντεο εκείνη την εποχή.

«Αυτό σταματάει εδώ», φώναξε ο αστυνομικός αντικρίζοντας το υπόγειο, ενώ στη συνέχεια ρώτησε: «Ποιος είναι υπεύθυνος εδώ;». Ωστόσο, τα αγόρια παρέμειναν ακίνητα και σιωπηλά, με το βλέμμα τους να πηγαίνει δεξιά-αριστερά γεμάτο ανησυχία και έκπληξη. «Έχω ήδη δώσει εντολή να εκκενώσετε το δωμάτιο και να φύγετε από εδώ, αλλά κανείς δεν κινείται», πρόσθεσε ο αστυνομικός. Ένας άλλος αστυνομικός σχολίασε την αηδιαστική μυρωδιά που ερχόταν από το υπόγειο καθώς κατέβαινε τα σκαλιά, ενώ προσπαθούσαν να βρουν ποιος ήταν υπεύθυνος για το σπίτι. Οι νεαροί άνδρες αποκάλυψαν τελικά ότι ο «μπαμπάς του σπιτιού» τους ήταν υπεύθυνος, αλλά ισχυρίστηκαν ότι έλειπε για δουλειά και ότι δεν είχαν τρόπο να επικοινωνήσουν μαζί του.

Οι νεαροί άνδρες ήταν μούσκεμα και πασαλειμμένοι με κάτι που έμοιαζε με φαγητό και πολλοί ήταν ξυπόλητοι. Η αστυνομία δήλωσε ότι το σκηνικό φαινόταν να είναι μία περίπτωση καψονιού. Το καψόνι είναι ποινικό πλημμέλημα που απαγορεύεται αυστηρά στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Η αδελφότητα Alpha Delta Phi τέθηκε σε αναστολή για τέσσερα χρόνια. Το βίντεο δείχνει την έφοδο να επιθεωρεί ο Joseph Gaya, 22 ετών, ο οποίος αργότερα κατηγορήθηκε ότι είχε σχέση με το περιστατικό. Ο Gaya έπινε και έκανε χρήση του ηλεκτρονικού του τσιγάρου, την ώρα που οι αστυνομικοί διεξήγαγαν την έρευνα. Ρώτησε δε έναν αστυνομικό αν ήθελε να «γευτεί» μια κόκκινη ουσία από το λαιμό ενός από τους ημίγυμνους άνδρες.

Στη συνέχεια, ο Gaya άρχισε να ξεσπά εναντίον της αστυνομίας, ενόσω οι αξιωματικοί έλεγχαν ταυτότητες. Επιπλέον, ο Gaya ακούστηκε να λέει σε αστυνομικό να πάει να τους τσεκάρει κάπου αλλού, πριν αποκαλέσει τον αστυνομικό «γαμ__ένο». «Δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις τίποτα. Δεν υπάρχει φωτιά εδώ, δεν υπάρχει τίποτα», του έλεγε. Όταν ο αστυνομικός τον ρώτησε γιατί οι νεαροί άνδρες ήταν στο υπόγειο, ο Gaya είπε ότι επρόκειτο για γιορτή. Την επόμενη μέρα του περιστατικού, ο Gaya συνελήφθη και απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παρέμβαση σε αστυνομικές ενέργειες, ωστόσο οι κατηγορίες αποσύρθηκαν ένα χρόνο αργότερα.

Ο Gaya δεν ήταν φοιτητής του Πανεπιστημίου της Αϊόβα και δεν έμενε στο σπίτι της αδελφότητας. «Η περασμένη χρονιά ήταν δύσκολη, αλλά είμαι ευγνώμων που η υπόθεση απορρίφθηκε και η αλήθεια έλαμψε», δήλωσε ο Gaya όταν αθωώθηκε. Ωστόσο, όταν ήρθε στην επιφάνεια το εν λόγω βίντεο από την κάμερα σώματος, ο Gaya ανέβασε μια ανάρτηση στο Instagram, κοινοποιώντας το κλιπ του δημοφιλούς podcaster Barstool Big Kat, ο οποίος μιλούσε θετικά για τη συμπεριφορά του Gaya κατά τη διάρκεια της εφόδου.

Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα εξέδωσε μια δήλωση λίγο μετά το περιστατικό, η οποία ανέφερε: «Το πανεπιστήμιο έλαβε αμέσως τα απαραίτητα μέτρα όταν η αστυνομία του University of Iowa, η αστυνομία της Αϊόβα και η πυροσβεστική έσπευσαν μετά από κλήση στο κτίριο της αδελφότητας και βρήκαν αρκετές δεκάδες φοιτητές που έπαιρναν «όρκους αδελφότητας» με δεμένα μάτια σε ένα υπόγειο. Ένα άτομο συνελήφθη και κατηγορήθηκε για παρέμβαση σε αστυνομικές ενέργειες», όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.

Δείτε το βίντεο: