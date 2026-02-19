«Ταπεινά συγγνώμη» ζήτησε η τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος, η οποία καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές σε συνολική ποινή φυλάκισης 20 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, δηλαδή περίπου 12.000 ευρώ, και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για 3 μήνες, καθώς προκάλεσε με το αυτοκίνητό της υλικές ζημιές σε 5 σταθμευμένα οχήματα στο Κολωνάκι.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία κρίθηκε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υποστήριξε πως εκείνο το βράδυ είχε πιει μόνο ένα ποτό και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της εξαιτίας ενός ξαφνικού ισχυρού πόνου. Ο ισχυρισμός της προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία της απάντησε: «Μη μας λέτε για ένα ποτό, αυτή η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνει με ένα ποτό», καθώς το αλκοόλ στο αίμα της κατηγορούμενης μετρήθηκε στο 0,83 mg/l.

«Ήταν λάθος που πήγα με τόση κούραση. Ήπια ένα ποτό», ανέφερε στην απολογία της η κατηγορούμενη, εξηγώντας πως ήταν από νωρίς το πρωί σε δουλειές και δεν είχε φάει.

«Δεν ξέρατε ότι γίνονται έλεγχοι; Γιατί οδηγήσατε;», ήταν η ερώτηση της προέδρου με την κατηγορούμενη να απαντά: «Εκ των υστέρων έμαθα ότι είχαν απεργία τα ταξί, δεν είχα φάει…».

Πρόεδρος: Γιατί δεν πήρατε το μέτρο;

Κατηγορούμενη: Έκανα λάθος. Πήγα ήπια ένα ποτό. Όταν ξεκίνησα να πάω σπίτι ήμουν καλά, μετά με έπιασε ένας πόνος στο στομάχι και μου δίπλωσε το τιμόνι. Σοκαρίστηκα, δεν έχω τρακάρει ποτέ στη ζωή μου. Πήγα να ισιώσω το αμάξι και χτύπησα στο δεύτερο…

«Η ποσότητα αλκοόλ ήταν μεγάλη πάντως…» επανήλθε η πρόεδρος με την κατηγορούμενη να επαναλαμβάνει: «Δεν είχα φάει…».

Πρόεδρος: Φάγατε, δεν φάγατε αυτό θα έδειχνε. Η ποσότητα δεν έχει σχέση με το φαγητό…

Κατηγορούμενη: Ένα ποτό ήταν πάντως.

Πρόεδρος: Όλο αυτό δηλαδή είναι από ένα ποτό. Εντάξει!

Η νεαρή γυναίκα είπε πως έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων. «Δόξα τω Θεώ που δεν χτύπησα άνθρωπο», είπε και συνέχισε, «Έχω πληρώσει ήδη το πρόστιμο. Θα πάω να βρω τους ιδιοκτήτες να τους αποζημιώσω άμεσα. Ταπεινά συγγνώμη σε όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπιώ σταγόνα».

Όταν δε ρωτήθηκε με τι ασχολείται η κατηγορούμενη, δήλωσε «τραγουδίστρια και δασκάλα Tai Chi».

Πρόεδρος: Δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό.

Κατηγορούμενη: Είναι θεραπευτική κινέζικη ιατρική χιλιάδων ετών. Βοηθάει ασθενείς, άτομο είχε καρκίνο και το ξεπέρασε. Τώρα τα βρίσκουν και οι δυτικοί γιατροί…