Υλικές ζημιές σε συνολικά 5 σταθμευμένα οχήματα, στην περιοχή του Αμαρουσίου, προκάλεσε γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, μια 36χρονη που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η 36χρονη στη συμβολή των οδών Κλεισμένους και Ξανθίππης έχασε τον έλεγχο του ΙΧ αυτοκινήτου της κι άρχισε να… παίρνει σβάρνα ότι έβρισκε μπροστά της. Σε κάποια από τα 5 οχήματα έπεσε το δικό της ΙΧ αυτοκίνητο, ενώ σε κάποια άλλα έπεσαν αυτά που τράκαρε η ίδια σε κατάσταση μέθης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, οι οποίοι υπέβαλαν την 36χρονη σε αλκοτέστ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ έδειξε 0,83 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ένδειξη που επιβεβαίωσε ότι οδηγούσε μεθυσμένη και μάλιστα πολύ πάνω και από το όριο που οδηγεί στο αυτόφωρο.

Η γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.