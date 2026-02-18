Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε τα ξημερώματα της Τρίτης 16/2 γνωστή τραγουδίστρια έντεχνου συγκροτήματος που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι.

Οι μετρήσεις που έγιναν προτού συλληφθεί έδειξαν ότι τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό της ξεπερνούσαν κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στα πέντε αυτοκίνητα, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η πρώτη μέτρηση κατέγραψε 0,78 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο αίματος και η δεύτερη 0,83, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,25.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου και οι ιδιοκτήτες των σταθμευμένων οχημάτων διαπίστωσαν αργότερα τις ζημιές που προκλήθηκαν από την ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου της 36χρονης.

Η τραγουδίστρια δεν προέβαλε δικαιολογίες και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου της ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα, συγκεκριμένα για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο και έλαβε προθεσμία για την Πέμπτη.