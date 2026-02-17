Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί η τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος, η οποία τα ξημερώματα προκάλεσε με το αυτοκίνητό της υλικές ζημιές σε 5 σταθμευμένα οχήματα, στο Κολωνάκι.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της 36χρονης ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αδικήματα τα οποία τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το αλκοόλ στο αίμα της κατηγορούμενης μετρήθηκε στο 0,83 mg/l.

Όλα έγιναν στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππης, όταν η 36χρονη έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. αυτοκινήτου της, παρασύροντας τα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σε κάποια από τα 5 οχήματα έπεσε το δικό της Ι.Χ. αυτοκίνητο, ενώ σε κάποια άλλα έπεσαν αυτά που τράκαρε η ίδια.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που έσπευσαν στο σημείο, υπέβαλαν την 36χρονη σε αλκοτέστ, το οποίο φέρεται να επιβεβαίωσε ότι οδηγούσε μεθυσμένη.