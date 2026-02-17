Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο, οδηγήθηκε η τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος, η οποία συνελήφθη για το τροχαίο ατύχημα, υπό την επήρεια αλκοόλ, στο Κολωνάκι. Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης, με την 36χρονη να χάνει τον έλεγχο του οχήματος και να προκαλεί φθορές σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ευτυχώς από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Όλα έγιναν περίπου στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππης, όταν το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε η 36χρονη προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο παρασύρθηκε και χτύπησε διαδοχικά άλλα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Συνολικά πέντε οχήματα υπέστησαν ζημιές από την καραμπόλα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας.

Στον έλεγχο που έγινε στη συνέχεια, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,83 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ένδειξη που επιβεβαίωσε ότι οδηγούσε μεθυσμένη και μάλιστα πολύ πάνω και από το όριο που οδηγεί στο αυτόφωρο.

Σε βάρος της 36χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.