Ο νυχτερινός χαρακτήρας ενός από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης ενδέχεται σύντομα να αλλάξει αισθητά, προκαλώντας συζητήσεις τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Η πόλη του Σπλιτ, η δεύτερη μεγαλύτερη της Κροατία, εξετάζει την επιβολή απαγόρευσης στην πώληση αλκοόλ κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την απαγόρευση της λιανικής πώλησης αλκοολούχων ποτών από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Σύμφωνα με το σχέδιο, από το μέτρο θα εξαιρούνται οι αδειοδοτημένοι χώροι εστίασης και διασκέδασης, όπως μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα, τα οποία θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Η απαγόρευση αφορά κυρίως καταστήματα λιανικής, περίπτερα και άλλους χώρους πώλησης εκτός οργανωμένης εστίασης.

Την πρόταση ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομίας της Κροατίας, Άντε Σούσνιαρ, επισημαίνοντας ότι το μέτρο εντάσσεται σε τροποποίηση του εμπορικού νόμου της χώρας. Όπως δήλωσε, στόχος είναι πρωτίστως η προστασία της δημόσιας υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και τους νέους, η διατήρηση της δημόσιας τάξης, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης των τουριστικών προορισμών, ιδίως σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονη τουριστική πίεση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα νέα μέτρα θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή ήδη από αυτό το καλοκαίρι.

Η Κροατία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για τουρισμό που συνδυάζει διακοπές με έντονη νυχτερινή ζωή, ιδιαίτερα στον τομέα των πάρτι με γιοτ. Εκτός από το Σπλιτ, αντίστοιχοι κόμβοι διασκέδασης θεωρούνται το Ντουμπρόβνικ και η Μακάρσκα.

Το Σπλιτ είναι επίσης γνωστό για το Ultra Music Festival, αλλά και για τα πολυάριθμα beach bars που προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, το 2024 η Κροατία υποδέχθηκε συνολικά 21,3 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός που καταδεικνύει τη δυναμική αλλά και τις προκλήσεις του μαζικού τουρισμού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ευρωπαϊκή πόλη επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ από τουρίστες. Την περασμένη χρονιά, η Πράγα, πρωτεύουσα της Τσεχία, προχώρησε στην απαγόρευση οργανωμένων νυχτερινών pub crawls, δηλαδή περιηγήσεων από μπαρ σε μπαρ.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από παράπονα για θόρυβο και ζητήματα ασφάλειας, με τον δημοτικό σύμβουλο Άνταμ Ζαμπράνσκι να δηλώνει ότι η πόλη δεν επιθυμεί να ενισχύει τον λεγόμενο «φθηνό αλκοτουρισμό». Στην Πράγα, η απαγόρευση ισχύει από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, με πρόστιμα που φτάνουν τις 100.000 κορώνες για τους διοργανωτές. Το αν το Σπλιτ θα ακολουθήσει οριστικά αυτό το παράδειγμα αναμένεται να φανεί το επόμενο διάστημα, καθώς η συζήτηση γύρω από τα όρια του τουρισμού και της νυχτερινής ζωής παραμένει ανοιχτή.