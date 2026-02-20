Ο κυβερνήτης της Ουντμουρτίας, Αλεξάντρ Μπρετσάλοφ, ανακοίνωσε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν πλήγμα σε εγκατάσταση στη νότια περιοχή της ρωσικής δημοκρατίας.

«Εγκατάσταση στην Ουντμουρτία δέχθηκε επίθεση από drones. Προκλήθηκαν ζημιές και τραυματισμοί», αναφέρει ο Μπρετσάλοφ σε βίντεο που κοινοποίησε μέσω Telegram.

Ουκρανική σελίδα στην πλατφόρμα Telegram, η Realna Viyna, αναφέρει ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον εργοστασίου που κατασκευάζει ρωσικούς πυραύλους στην πόλη Βότκινσκ της Ουντμουρτίας, σε απόσταση περίπου 1.400 χιλιομέτρων από την Ουκρανία. Η ανάρτηση συνοδεύεται από εικόνες που φέρονται να προέρχονται από την πληγείσα περιοχή.