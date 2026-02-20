Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε ότι, δεν θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης των εργατικών δικαστηρίων του Παρισιού, που την καταδίκασε στα μέσα Δεκεμβρίου να καταβάλει σχεδόν 61 εκατομμύρια ευρώ στον Κιλιάν Εμπαπέ.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, το δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι ο Μπαπέ δικαιούται τα δεδουλευμένα, τα μπόνους και τα αχρησιμοποίητα καταστατικά αδειών από το συμβόλαιό του που έληξε το 2024, όταν ο Γάλλος κατέληξε στη Ρεάλ Μαδρίτη και ο Γαλλικός σύλλογος είχε προθεσμία ενός μήνα για να ασκήσει έφεση, από την κοινοποίηση της απόφασης.

Η απόφαση είχε άμεση εκτέλεση, γεγονός που σήμαινε ότι η Παρί όφειλε να πληρώσει τα ποσά άμεσα, ακόμα και αν ασκούσε έφεση. Η ομάδα είχε ήδη καταβάλει 55 εκατ. ευρώ και πρόσφατα πληρώθηκαν τα υπόλοιπα 5,9 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν σε αχρησιμοποίητες ημέρες άδειας.

Μάλιστα, ο δικηγόρος του συλλόγου, Ρενό Σεμερντιάν, δήλωσε ότι η Παρί «συνέτρεξε πλήρως στις υποχρεώσεις της, τόσο όσον αφορά τη δημοσίευση της απόφασης όσο και την καταβολή των ποσών».