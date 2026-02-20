Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος στον Πατραϊκό Κόλπο και στις γύρω περιοχές των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, νότια της Πάτρας, με στόχο τον εντοπισμό ενός 44χρονου άνδρα που αγνοείται από το απόγευμα της Παρασκευής.

Ειδικότερα, στις έρευνες μετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ειδική ομάδα διάσωσης με drone, ένα σκάφος του Ερυθρού Σταυρού με δύτη, ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού που πραγματοποιεί έρευνες στην ξηρά, μαζί με όχημα της Πυροσβεστικής, καθώς και ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ.

Στην θαλάσσια περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ