Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία των Τεμπών, μίλησε σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ για την επικείμενη δίκη. Με ψύχραιμη προσέγγιση, τόνισε ότι σκοπεύει να παραστεί στο δικαστήριο.

Ορισμένοι γονείς έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το αν η δίκη θα διεξαχθεί δίκαια, ωστόσο ο Ν. Πλακιάς δεν συμμερίζεται αυτές τις επιφυλάξεις, ούτε συμφωνεί με τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή που αμφισβήτησε την κλήρωση του δικαστηρίου.

«Όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή, να μην έρθει στο δικαστήριο. Να αφήσει τους υπόλοιπους συγγενείς και όποιοι θέλουν να παρευρεθούν σε αυτή τη δίκη, γιατί έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια και δεν είναι κανένας φυλακή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τις προσωπικές του απόψεις σχετικά με τη σύνθεση του δικαστηρίου, ο ίδιος απάντησε: «Δεν τους γνωρίζω. Δεν είμαι στο νομικό κομμάτι, δεν είμαι εισαγγελέας, ούτε τους γνωρίζω τους κυρίους δικαστές, ούτε θα ψάξω να βρω ποιος είναι και τι. Εγώ θα παραβρεθώ στη δίκη. Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα με τα όπλα μου και ό,τι μπορώ να κάνω -και ό,τι μπορώ- θα το κάνω μόνος μου. Αυτή η δίκη αφορά όλους».

Ο κ. Πλακιάς σημείωσε ακόμη ότι θα προτιμούσε να είχαν σχηματιστεί 57 ξεχωριστές δικογραφίες, μία για κάθε συγγενή, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση που προκαλείται από διαφορετικές απόψεις για τη Δικαιοσύνη. «Τι πράγματα είναι αυτά; Όποιος δεν πιστεύει σε αυτή τη δίκη να μην παραβρεθεί, δεν τον ενοχλεί κανένας, ούτε κανένας θα τον πάρει από το χέρι να έρθει στη δίκη αυτή», είπε.

Όσον αφορά την εκταφή των θυμάτων, την χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολη για τους συγγενείς. «Εγώ πολύ δύσκολα θα το έκανα. Από την άλλη, έπρεπε να περάσουν τρία χρόνια για να γίνει δεκτό ένα αίτημα και να γίνει εκταφή;», ανέφερε