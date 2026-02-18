Λίγες μέρες πριν τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα των Τεμπών, ο Νίκος Πλακιάς ανοίγει την καρδιά του, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που έμαθε για τη σύγκρουση των τρένων.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο πώς έφτασε στον τόπο της τραγωδίας και πώς έζησε τις πρώτες 40-50 μέρες χωρίς να έχει επαφή με κανέναν.

«Χαροκαμένοι γονείς είμαστε» λέει, μιλώντας στο trikalavoice.gr, ο πατέρας των διδύμων Χρύσας και Θώμης και θείος της Αναστασίας «και αυτό που αναζητούμε είναι η αλήθεια και μόνο», συμπλήρωσε.

«Τα δολοφόνησαν τα παιδιά μας», λέει και μιλάει για την κομματικοποίηση του θέματος που επιχείρησαν σχεδόν οι πάντες, για τις ευθύνες των πολιτικών, για τις δίκες που ξεκινούν και μας εξομολογείται ότι «όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο δύσκολο. Να τελειώσουν οι δίκες, να αποδοθεί δικαιοσύνη και να πάω να ανάψω ένα κεράκι στα κορίτσια μου και να πω ότι τώρα μπορώ να συνεχίσω την καθημερινότητά μου, γιατί ζωή δεν υπάρχει πια για εμάς».