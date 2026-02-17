Τρία χρόνια συμπληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, με δεκάδες ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα.

Ο Νίκος Πλακιάς, έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του, ότι για πρώτη φορά φέτος η οικογένεια θα τελέσει μνημόσυνο ανοιχτό για όλους, στο Καστράκι Καλαμπάκας Τρικάλων, για όσους επιθυμούν να είναι δίπλα τους εκείνη την ημέρα. «Θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε σε όλους εσάς και αυτό που θα ήθελαν τα τρία κορίτσια μας», τονίζει ο κ. Πλακιάς στην ανάρτησή του.

Η ανάρτησή του

Το Σάββατο 21/02/26 θα τελεστεί το τριετές μνημόσυνο για την Αναστασία – Μαρία, τη Χρύσα και τη Θωμαΐς στον ιερό ναό Πέτρου και Παύλου στο Καστράκι. Φέτος θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε σε όλους εσάς και αυτό που θα ήθελαν τα τρία κορίτσια μας. Φέτος το μνημόσυνο θα είναι ανοιχτό προς όλους εσάς και όσοι επιθυμείτε και θέλετε μπορείτε να είστε δίπλα μας εκείνη την ημέρα.