Ο διασώστης-ακτιβιστής Ιάσονας Αποστολόπουλος σχολίασε την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο, με τον Νίκο Πλακιά να τοποθετείται για τη θέση του.
Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Πλακιάς έγραψε για τον διασώστη:
«Γιατί δεν το ανεβάζει στο Χ ;
Ο @Iasonas_Apost τι φοβάται;
Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ και έβγαζε φωτογραφίες με την Μαρία;
Τώρα την κατηγορεί και αυτός;».
Στη συνέχεια, ο ακτιβιστής απάντησε, με το εξής σχόλιο:
«Τι εννοείτε κ Πλακιά; Να φοβάμαι να ανεβάσω την απάντηση μου στην κυρία Καρυστιανού;
Αφού έκανα δημόσιο σχόλιο στο FB και φαίνεται παντού, γιατί να το ανεβάσω και εδώ;
Αλλά αφού επιμένετε, ορίστε».
