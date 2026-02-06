Ο ακτιβιστής-διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος σχολίασε την τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο με τους μετανάστες που πνίγηκαν.

Σε σχόλιο που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε:

«Κυρία Καρυστιανού, γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; Γνωρίζετε ότι 4 γυναίκες σκοτώθηκαν και άλλες 2 ετοιμόγεννες έγγυες έχασαν τα παιδιά τους μετά τη σύγκρουση με το λιμενικό σκάφος;

Γνωρίζετε ότι κάθε αιτών άσυλο είναι προστατευμένο πρόσωπο από το διεθνές δίκαιο;

Γνωρίζετε ότι όταν δεν υπάρχουν οι νόμιμες δίοδοι για τους πρόσφυγες, αναγκαστικά οι άνθρωποι θα έρθουν παράτυπα για να καταθέσουν αίτημα στην υπηρεσία ασύλου η οποία βρίσκεται εντός της χώρας;

Αν ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η λέξη “εισβολείς” δε συνάδει με όλα τα παραπάνω και οφείλετε να ανασκευάσετε;».