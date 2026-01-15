Ο Νίκος Πλακιάς τοποθετήθηκε για τις πρόσφατες εξελίξεις μετά τις εξαγγελίες της Μαρίας Καρυστιανού για δημιουργία πολιτικού κόμματος, αναφέροντας πως «είμαστε έναν μήνα πριν την επέτειο των τριών ετών και δύο μήνες πριν το δικαστήριο». Επιπλέον, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πολιτικοποιηθεί και ο ίδιος σε περίπτωση που δεν υπάρξει δικαιοσύνη.

«Είναι λάθος τη δεδομένη στιγμή. Δεν θα το κατακρίνω, αλλά είναι λάθος. Είμαστε έναν μήνα πριν την επέτειο των τριών ετών, δύο μήνες πριν το δικαστήριο», τόνισε στο Open ο κ. Πλακιάς. «Μόνο ζημιά κάνουμε στο θέμα των Τεμπών και στον αγώνα που έχουμε κάνει αυτά τα τρία χρόνια. Την πολιτικοποίηση θα την κρίνει ο λαός στις κάλπες», είπε.

«Η κ. Καρυστιανού ψάχνει έναν τρόπο για να δικαιώσει το παιδί της. Εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε τον ενικό από τον πληθυντικό. Το παιδί της, όχι τα παιδιά μας. Γιατί τα δικά μου τα παιδιά μπορώ να τα εκπροσωπήσω επάξια, όπως και οι συγγενείς μπορούν να εκπροσωπήσουν επάξια το θύμα τους», ανέφερε ο κ. Πλακιάς.

«Η λέξη πληθυντικός με ενοχλεί από την αρχή. Όχι μόνον εμένα αλλά και πάρα πολλούς συγγενείς που μιλάω, διότι ακυρώνει τον αγώνα των συγγενών όταν μιλάς στον πληθυντικό, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι η κυρία Καρυστιανού μπορεί να εκπροσωπήσει και τα 57 θύματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σηκώσει αυτόν τον σταυρό», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Πλακιά, ο σύλλογος για τα Τέμπη 2023 εκπροσωπούσε πολύ λίγες οικογένειες, που δεν υπερέβαιναν το 10%. «Το πρόβλημα», πρόσθεσε, «έχει ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες, για τη διαχείριση των οικονομικών, ωστόσο δεν είχε πάρει δημοσιότητα».

Παράλληλα, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την πορεία της υπόθεσης στο δικαστικό επίπεδο. Τρία χρόνια μετά, όπως είπε, «κανένας δεν έχει οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ η επερχόμενη δίκη αναμένεται να διαρκέσει ακόμη τρία χρόνια, γεγονός που έχει εξαντλήσει ψυχικά τους συγγενείς των θυμάτων».

Κλείνοντας, ο Νίκος Πλακιάς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πολιτικοποιηθεί ο ίδιος στο μέλλον, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. «Αν είναι ο μόνος τρόπος να μπουν φυλακή οι υπαίτιοι, θα συμμαχήσω ακόμη και με τον διάβολο», δήλωσε.