Το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, μετά από ανώνυμη καταγγελία για τα οικονομικά του.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, από το έλεγχο προέκυψε πως τα βασικά έσοδα του Συλλόγου ήταν από εισιτήρια της συναυλίας, που είχε γίνει στο Καλλιμάρμαρο.

Συγκεκριμένα, μαζεύτηκαν 525.000 ευρώ, ενώ έγινε και μία δωρεά από χήρα γνωστού τραγουδιστή.

Στα έξοδα περιλαμβάνονται:

-Μικροφωνικές εγκαταστάσεις -τεχνικοί

-Αμοιβές τεχνικών και μιας υπαλλήλου

-Ταξίδια Μαρίας Καρυστιανού ως προέδρου του Συλλόγου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega, από αυτά αμφισβητούνται γύρω στα 5.000 ευρώ για ταξίδια της κ.Καρυστιανού.

Επίσης, το Live News ανέφερε ότι οι συγγενείς των θυμάτων είχαν στείλει μία επιστολή στη Μαρία Καρυστιανού από το καλοκαίρι και της ζήτησαν κάποια χρήματα πίσω για ταξίδια τα οποία έκανε, γιατί ο Σύλλογος υποστήριξε ότι δεν έπαιρνε την έγκριση των άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου για αυτά τα ταξίδια.