Την άποψη ότι κανένας συγγενής θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών δεν πρόκειται να ακολουθήσει τη Μαρία Καρυστιανού σε ενδεχόμενο πολιτικό κόμμα που φέρεται να ετοιμάζει, εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.

Ο κ. Πλακιάς, μιλώντας στο Action24, ξεκαθάρισε ότι ούτε μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών αναμένεται να στηρίξουν μια τέτοια πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας πως τα εκατομμύρια πολιτών που βγήκαν στους δρόμους μετά την τραγωδία «δεν είχαν κομματικό χρώμα».

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην επιλογή της χρονικής στιγμής. Όπως είπε, «έχει κάθε δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική, όμως το λάθος είναι η δεδομένη στιγμή», επισημαίνοντας ότι βρισκόμαστε μόλις έναν μήνα πριν από την επέτειο των τριών ετών από το δυστύχημα και δύο μήνες πριν από τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα.

Ο κ. Πλακιάς τόνισε ότι η πολιτική εμπλοκή δεν προσφέρει τίποτα στις οικογένειες των θυμάτων. «Τι θα κερδίσει η οικογένειά μου από την πολιτικοποίηση της κ. Καρυστιανού;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η τραγωδία των Τεμπών δεν μπορεί να προσωποποιείται πολιτικά, λέγοντας πως «δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών – είναι πολλές. Και είναι πάρα πολλοί και οι πατεράδες».