Με εκτενή τοποθέτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεμάτη αιχμές για «συνεχείς τρικλοποδιές» και κινήσεις «εκ των έσω», γνωστοποίησε το βράδυ της Τρίτης την αποχώρησή της από την Προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη η Μαρία Καρυστιανού. Παράλληλα, χαρακτήρισε «άκυρη» την απόφαση πέντε από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είχαν αιτηθεί την αντικατάστασή της από το αξίωμα.

Στην ίδια ανάρτηση, η κυρία Καρυστιανού ζήτησε τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και, απευθυνόμενη στους συγγενείς των θυμάτων αλλά και στους επιζώντες, ανέφερε: «εύχομαι όλοι οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, αλλά και οι επιζώντες να συσπειρωθούν, να γίνουν μια αγκαλιά, έστω υπό την αιγίδα του Συλλόγου, και να αναδείξουν το Δ.Σ. που με αυταπάρνηση και αληθινή δράση θα πολεμήσει για τη δικαίωση των ίδιων και των αγαπημένων τους».

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση προκάλεσε έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδευόμενη από ποικίλα σχόλια και αντικρουόμενες αντιδράσεις.

Νέα επίθεση από τον Καραχάλιο

Η αιφνιδιαστική παραίτηση της κυρίας Καρυστιανού, αργά το βράδυ της Τρίτης, δεν πέρασε απαρατήρητη και πυροδότησε νέο γύρο αντιπαράθεσης στο διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, έφερε ξανά στην επιφάνεια τη σύγκρουσή της με τον πρώην συνεργάτη της, Νίκο Καραχάλιο.

Ο κ. Καραχάλιος επανήλθε με αναρτήσεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, γράφοντας χαρακτηριστικά «ΑΝΗΘΙΚΟΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ? Έλεος κυρία μου!». Στο ίδιο πλαίσιο, μίλησε για «αθλιότατη ρητορική» και κατηγόρησε την τέως πρόεδρο για «νέο μείζον ηθικό ατόπημα».

Παράλληλα, της απέδωσε ευθύνες για «διχασμό», κάνοντας λόγο για «αυταρχική» και «αλλοπρόσαλλη» στάση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει δημόσια απάντηση από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα tweets του Νίκου Καραχάλιου

«ΑΝΗΘΙΚΟΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ? Ελεος κυρια μου! ΑΘΛΙΟΤΑΤΗ Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΑΣ. Το εχετε χασει το μετρο εντελως?

Νεο μειζον ηθικο ατοπημα Καρυστιανου. Καταγγελει ως”απογοητευτικη σε ηθικο επιπεδο αποφαση” η ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΤΗΣ απο προεδρος του Συλλογου

Δλδ κραζει οποιον διαφωνει;»

Δλδ κραζει οποιον διαφωνει? https://t.co/WeYc0VOf2D — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) January 13, 2026

Πατσίκας: «Να μάθουμε ποιοι έλεγαν όχι στη διαφάνεια»

Στο μεταξύ, αιχμηρή παρέμβαση έκανε μέσω ανάρτησης και ο Μιχαήλ Πατσίκας, ο οποίος φέρεται να συμμετέχει στην ηγετική ομάδα του νέου πολιτικού εγχειρήματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση της παραίτησής της, σχολίασε με νόημα: «ας μάθουμε πλέον, επίσημα, ποιοί έλεγαν όχι στην διαφάνεια και την δημοσιοποίηση των οικονομικών του συλλόγου». Η τοποθέτησή του συνδέεται με όσα είχε επισημάνει η ίδια η κυρία Καρυστιανού περί «εμποδίων που επί μακρόν μου ετίθεντο για πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και η ΑΡΝΗΣΗ δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων, την οποία επανειλημμένα ζητούσα».