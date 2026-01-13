Σκληρή απάντηση στην επίθεση που δέχτηκε από τη Μαρία Καρυστιανού, έδωσε ο Νίκος Καραχάλιος, αποκαλώντας την «μυθομανή» και «κατά συρροή ψεύτη».

Αρχικά, ο κ. Καραχάλιος είπε ότι «αν της πήρε τρεις μήνες για να διαγνώσει ότι κάτι συμβαίνει με την κρίση μου, τότε θα πω ότι κάτι συμβαίνει με τη δική της κρίση – την πολιτική και την ιατρική. Καταλαβαίνω τι περνάει αυτή τη στιγμή: τον πόνο από τον θάνατο του παιδιού της, την απομόνωση από τους συγγενείς, γιατί δεν της μιλάει ούτε ο άνδρας της, και τη δημοσκοπική πτώση».

Στη συνέχεια, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε πως «η μυθομανία δεν είναι ψυχασθένεια, είναι διαταραχή. Κάποιος που λέει συνεχώς ψέματα είναι μυθομανής. Η Μαρία Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα και μέχρι σήμερα τη δικαιολογούσαμε».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι αναζήτησε τον ορισμό του όρου «ψυχασθένεια» και ότι κατέληξε σε τρία χαρακτηριστικά: «Δεν σκέφτεσαι λογικά, δεν ακούς κανέναν και έχεις χάσει το μέτρο. Η Μαρία τα έχει και τα τρία: δεν ακούει τους συγγενείς που της λένε να παραιτηθεί, έχει χάσει το μέτρο και θέλει να γίνει πρωθυπουργός ενώ δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα από την πολιτική ούτε και το Σύνταγμα και δεν σκέφτεται λογικά».

Απαντώντας στον ισχυρισμό της κ. Καρυστιανού ότι συναντήθηκαν μόνο δύο ή τρεις φορές, δήλωσε: «Ήταν έξι ή επτά οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχαμε. Είναι serial liar. Έλεγε ότι δεν θα κάνει κόμμα και το έκανε» και την κάλεσε να ανακαλέσει τις επιθέσεις που εξαπέλυσε προς το πρόσωπό του.

Συνέχισε λέγοντας ότι, σε περίπτωση που δεν συνιστά παραβίαση προσωπικών δεδομένων, προτίθεται να δημοσιοποιήσει μηνύματα από το WhatsApp: «Θα τα βγάλω στον αέρα για να δούμε αν ήταν για σινεμά ή για να κάνουμε συγκεντρώσεις. Έχω 600 μηνύματα όχι μόνο από την κυρία Καρυστιανού, αλλά και από την κυρία Γρατσία και την “αστρολόγο από το Χάρβαρντ”. Στην ομάδα ήταν η Γρατσία, ο Νικολόπουλος, ο Κυριάκος Τόμπρας, ο επικεφαλής του κινήματος “Υπέρβαση”, και κατά καιρούς ο κ. Μιχάλης Πατσίκας. Το γκρουπ το έφτιαξε η κ. Καρυστιανού και, όταν αποχώρησε έπειτα από έντονη διαφωνία με τον Νικολόπουλο και τον Τόμπρα για την αγωγή και τη μήνυση που έκανε στις κυρίες Παπανδρέου και Κοβέσι, με όρισε διαχειριστή».

Κλείνοντας, επανέλαβε: «Τη γυναίκα αυτή την έχει μαγέψει η Γρατσία, η γερόντισσα. Την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες και λέει ψέματα για να καλύψει τα λάθη της. Έχει δημιουργήσει μια κατάσταση φρενοκομείου, έχει τρελάνει τους συγγενείς, μας έχει τρελάνει όλους».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξή της, αναφέρθηκε στις συναντήσεις που είχε με τον Νίκο Καραχάλιο και απάντησε σε όσα ακούγονται περί «θυσίας των παιδιών στα Τέμπη για κάτι μεγαλύτερο». «Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός φαίνεται από το πρώτο ραντεβού και ο κ. Καραχάλιος δεν μου έδωσε τέτοια στοιχεία. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευγένειας δέχθηκα να τον δω άλλες δύο φορές για γενικά θέματα. Ο κ. Καραχάλιος στις συναντήσεις αυτές μιλούσε για ό,τι συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία», τόνισε.