Για «παραλήρημα» έκανε λόγο η Μαρία Καρυστιανού, αναφερόμενη στις δημόσιες τοποθετήσεις του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου, ενώ παραδέχτηκε ότι τον έχει συναντήσει δύο έως τρεις φορές, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως ουδέποτε υπήρξε σύμβουλός της.

«Η μόνη αλήθεια στο παραλήρημα που ακόυμε, είναι ότι συνάντησα τον κ. Καραχάλιο δύο – τρεις φορές, όποιος λέει το αντίθετο να φέρει στοιχεία. Το ότι συναντώ κάποιον στον δρόμο ή πάω για καφέ με κάποιον δεν σημαίνει τη συνεργασία που φαντάζεται ο κύριος αυτός», είπε αρχικά μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Σχετικά με τη γερόντισσα, η κ. Καρυστιανού είπε πως «η αλήθεια είναι ότι έχω έναν πνευματικό. Η σχέση μου με την εκκλησία δεν ήταν πολύ στενή αλλά μετά τον χαμό της κόρης μου στράφηκα προς το Θεό για να σταθώ στα πόδια μου και να μην τρελαθώ. Έχω και μια ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Αυτά όλα τι σχέση έχουν με αυτά που λέει και τα έχει μπλέξει με παραθρησκευτικά και μαγείες και το χάος στο μυαλό του, δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Για το αν θα αναλάβει ρόλο στο κόμμα που αναμένεται να ιδρύσει η κ. Καρυστιανού, η ίδια απάντησε «για όνομα του Θεού. Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός φαίνεται από το πρώτο ραντεβού και ο κ. Καραχάλιος δεν μου έδωσε τέτοια στοιχεία. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευγένειας δέχθηκα να τον δω άλλες δύο φορές για γενικά θέματα. Ο κ. Καραχάλιος στις συναντήσεις αυτές μιλούσε για ό,τι συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία».

Τέλος, απαντώντας σε φράση που της αποδόθηκε από τον ίδιο περί «θυσίας των θυμάτων των Τεμπών για κάτι μεγαλύτερο», η κ. Καρυστιανού προέβη σε ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο. «Θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο, είλικρινά», είπε.