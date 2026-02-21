Τουλάχιστον 10 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου 50 τραυματίστηκαν από τα χθεσινά πλήγματα του ισραηλινού στρατού στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, σύμφωνα με πληροφορίες από τις υπηρεσίες ασφαλείας που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι στόχευσε θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπααλμπέκ.

Τα πλήγματα αυτά ήταν από τα φονικότερα που έχουν αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες στον ανατολικό Λίβανο και θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, μετά και τις αλλεπάλληλες κατηγορίες για την παραβίασή της.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι έπληξαν κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπααλμπέκ, η οποία βρίσκεται στην κοιλάδα Μπεκάα του ανατολικού Λιβάνου.

Μεταξύ των νεκρών είναι ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει σχολιασμός από την πλευρά της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε επίσης ένα κέντρο διοίκησης της Χαμάς στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Αΐν αλ Χίλουε κοντά στη Σιδώνα του νότιου Λιβάνου, όπου δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Η Χαμάς καταδίκασε την επίθεση, απορρίπτοντας τους ισραηλινούς ισχυρισμούς σχετικά με τον στόχο της και ανέφερε ότι η πληγείσα εγκατάσταση ανήκε στην δύναμη ασφαλείας του καταυλισμού.