Αυτό που αρχικά παρουσιάστηκε ως μια φωτεινή στιγμή για το γερμανικό ποδόσφαιρο, μέσα σε λίγες ημέρες μετατράπηκε σε μια περίπλοκη υπόθεση με νομικές, κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις.

Στις 30 Ιανουαρίου, πριν από τον αγώνα της Κολωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την Bundesliga, ο Πασκάλ Κάιζερ, ερασιτέχνης διαιτητής και ένθερμος φίλος της Κολωνίας, πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε στο κοινό του Rhein Energie Stadion. Μπροστά σε σχεδόν 50.000 θεατές, γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του.

«Δεν θέλω να κρύβομαι, θέλω να είμαι ορατός», δήλωσε. «Δεν είμαι προκλητικός, αλλά ειλικρινής. Θέλω όλοι να δουν ότι αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο, έναν άνδρα, ως άνδρας μέσα στο ποδόσφαιρο». Ο σύντροφός του απάντησε «ναι» και το ζευγάρι αγκαλιάστηκε μέσα σε θερμά χειροκροτήματα.

Το στιγμιότυπο προβλήθηκε από τη DAZN στο pregame της αναμέτρησης και αναπαράχθηκε εκτενώς σε τηλεόραση και social media. Βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ZDF ξεπέρασε τις 168.000 προβολές. Η Κολωνία, πόλη με φιλελεύθερη παράδοση, και ο σύλλογος με ανάλογη φήμη, φάνηκαν να προσφέρουν μια συμβολική στιγμή αποδοχής για την LGBTQ+ κοινότητα στο ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, η συνέχεια ήταν πολύ διαφορετική. Στις 31 Ιανουαρίου, ο Κάιζερ παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Tagesspiegel, τονίζοντας τη σημασία της ορατότητας και των προτύπων στον αθλητισμό. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 2 Φεβρουαρίου, ένα τοπικό κατάστημα στην Κολωνία, το Beerpongbar, δημοσίευσε ανάρτηση στο Instagram με τίτλο «Πού είναι ο Πασκάλ;», κατηγορώντας τον ότι εξαφανίστηκε παίρνοντας μαζί του εβδομαδιαίες εισπράξεις και ένα λάπτοπ.

Σύμφωνα με τον νομικό εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη, ο Κάιζερ εργάστηκε στο κατάστημα από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2024 και κατηγορείται για υπεξαίρεση περίπου 8.500 ευρώ. Το ποσό, όπως υποστηρίζεται, περιλαμβάνει 3.300 ευρώ από εβδομαδιαίο τζίρο, 700 ευρώ από αυτόματους πωλητές, 1.450 ευρώ από προκαταβολές εξόδων, καθώς και έναν φορητό υπολογιστή αξίας 600 ευρώ που δεν επιστράφηκε. Υπάρχουν επίσης καταγγελίες για διοργάνωση ιδιωτικών πάρτι χωρίς καταβολή των συμφωνημένων χρημάτων.

Η επιχείρηση κατέθεσε μήνυση στις 20 Ιουλίου 2024. Η εισαγγελία της Κολωνίας επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση διερευνήθηκε, διακόπηκε προσωρινά στις αρχές του 2025 λόγω αδυναμίας εντοπισμού της κατοικίας του, αλλά άρχισε αργότερα μέσα στο ίδιο έτος και παραμένει ανοιχτή.

Ο Κάιζερ, μέσω των δικηγόρων του, αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Η επίθεση και οι… σκιές πίσω από αυτήν

Παράλληλα, μετά τη δημοσιότητα της πρότασης γάμου, δέχθηκε εκτεταμένη ομοφοβική στοχοποίηση και απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ορισμένα απειλητικά μηνύματα περιλάμβαναν ακόμη και τη διεύθυνση κατοικίας του. Ο ίδιος έκανε ιδιωτικό τον λογαριασμό του στο Instagram και ενημέρωσε την αστυνομία.

Στις 7 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Κάιζερ δέχθηκε επίθεση από τρεις άνδρες έξω από το σπίτι του, οι οποίοι τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στα πλευρά πριν διαφύγουν. Φωτογραφίες με τραύματα στο πρόσωπό του δημοσιεύθηκαν στη γαλλική εφημερίδα L’Equipe. Η αστυνομία άρχισε να ερευνά την υπόθεση, χωρίς να έχει καταλήξει σε οριστικό κίνητρο.

Στις 18 Φεβρουαρίου σημειώθηκε νέα εξέλιξη. Η εισαγγελία της Κολωνίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα εις βάρος άνδρα που διαμένει στο Wermelskirchen, με την αρχική υποψία ότι προσποιήθηκε πως ήταν θύμα αξιόποινων πράξεων, ακόμη και ότι έστειλε απειλητικά μηνύματα στον εαυτό του. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο νέος συνήγορος του Κάιζερ ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα του πελάτη του και αποφυγή πρόωρων συμπερασμάτων.

Η υπόθεση εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη. Μια ιστορία που ξεκίνησε ως σύμβολο αγάπης και ορατότητας στο ποδόσφαιρο έχει μετατραπεί σε μια σύνθετη και σκοτεινή υπόθεση.