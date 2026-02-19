Το Διδυμότειχο βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση στην πόλη.

Σε επίσημη ανακοίνωση, ο Δήμος Διδυμοτείχου ενημερώνει ότι η είσοδος από τον νότιο κόμβο παραμένει κλειστή μέχρι νεωτέρας, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης υδάτων στην περιοχή, η οποία καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων.

Μόνο μέσω βορείου κόμβου η πρόσβαση

Για λόγους ασφάλειας και αποφυγής ατυχημάτων, η πρόσβαση προς το Διδυμότειχο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του βορείου κόμβου. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να ακολουθούν τις οδηγίες της σήμανσης και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις όπου αυτό είναι εφικτό.

Η εικόνα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των πλημμυρικών πιέσεων που δέχεται ο Έβρος, με τις υπηρεσίες να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο pameevro.gr.

Επιφυλακή για νέες εξελίξεις

Ο Δήμος τονίζει ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση μόλις μεταβληθούν τα δεδομένα ή αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον νότιο κόμβο. Μέχρι τότε, όλοι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια.