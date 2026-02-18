Με φυλάκιση έξι μηνών και χρηματική ποινή 600 ευρώ, που αναστέλλονται επί τριετία, τιμώρησε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης 22χρονη Ρουμάνα, η οποία μαζί με μια άλλη γυναίκα που αναζητείται, παρίσταναν τις κωφές, εξαπατώντας κόσμο σε σούπερ μάρκετ.

Οι δύο επιτήδειες προσποιούνταν τις κωφές και πλησίαζαν πελάτες σε σούπερ μάρκετ της δυτικής Θεσσαλονίκης. Τους ζητούσαν οικονομική βοήθεια για λογαριασμό δήθεν ιδρύματος κωφών. Μέρος του κόλπου ήταν να δίνουν στα θύματά τους έντυπα του υποτιθέμενου ιδρύματος για να τα συμπληρώσουν.

Στο δικαστήριο διαβάστηκε η κατάθεση ενός άνδρα, που συμπόνεσε τις δύο νεαρές, οι οποίες κρατούσαν ένα δήθεν έγγραφο ελληνικού ιδρύματος κωφών και πήγε να τους δώσει δύο χαρτονομίσματα των 10 ευρώ.

Όπως επισήμανε, μια άλλη κυρία τον προειδοποίησε πως πρόκειται για απάτη και μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο διαπίστωσαν πως το ίδρυμα αυτό δεν υπάρχει. «Ξαφνικά όταν έγιναν αντιληπτές, άρχισαν να μιλούν μεταξύ τους σε μια ξένη γλώσσα», ανέφερε ο άνδρας μιλώντας στους αστυνομικούς. Ο υπεύθυνος του καταστήματος ακινητοποίησε την 22χρονη, ενώ η άλλη νεαρή τράπηκε σε φυγή.

«Μόλις ήρθα εδώ. Δεν θα το ξανακάνω», είπε μεταξύ άλλων η 22χρονη στην απολογία της, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Voria.gr.