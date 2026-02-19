Συγκλονίζουν τα λόγια των συγγενών των δύο ανδρών που υπέστησαν ηλεκτροπληξία και, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης σε μεζονέτα στη Βάρη. Είναι ο Μιχάλης και ο Χρήστος. Μία ημέρα μετά την τραγωδία, μιλούν στην εκπομπή Live News οι γονείς των αδικοχαμένων εργατών.

Ο πατέρας του 21χρονου Χρήστου δεν μπορεί να πιστέψει πόσο άδικα «έφυγε» ο γιος του κι αναρωτιέται τι μπορεί να έφταιξε, τι ήταν εκείνο που οδήγησε σε αυτήν την τραγωδία. «Μου το φάγανε το παλικάρι μου. Ο γερανός. Και έπαθε ηλεκτροπληξία μαζί με το αφεντικό του. Από ηλεκτροπληξία ‘πήγανε’. Ακούμπησε ο γερανός στα σύρματα. Τώρα, ήταν πάνω στην βεράντα να πιάσουν το καλάθι; Δεν ξέρω λεπτομέρειες», λέει ο πατέρας του 21χρονου Χρήστου.

Ο 39χρονος Μιχάλης μαζί με τον Χρήστο είχαν αναλάβει να ανεβάσουν τζάμια στον 4ο όροφο. Για τον λόγο αυτόν είχαν ζητήσει να έρθει γερανός. Μπήκαν μαζί στο καλάθι και άρχισαν να ανεβαίνουν. «Μάλλον πιάσανε τα τζάμια να τα ανεβάσουν πάνω με γερανοφόρο, φύσηξε αέρας εκείνη την ώρα και μάλλον έπεσε το τζάμι. Τώρα δεν ξέρω τι έπεσε, τι ακούμπησε, κόψανε το καλώδιο και δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως τους τίναξε κάτι τέτοιο», αναφέρει μία αυτόπτης μάρτυρας για τις συνθήκες υπό τις οποίες χτυπήθηκαν από το ρεύμα οι εργάτες.

Την ώρα που οι δύο άνδρες προσπαθούσαν να ξεφορτώσουν από την κλούβα τα τζάμια, ο γερανός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φαίνεται πως ακούμπησε στα ηλεκτροφόρα καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα το ρεύμα να τους διαπεράσει και ακαριαία να χάσουν τις αισθήσεις τους. «Τα ασθενοφόρα τα είδα δύο φορές. Έφυγε τη μία φορά με έναν καθιστό τον πήρανε και την δεύτερη φορά ξαναήρθαν και βγάλανε έναν νεαρό. Το καταλάβαινα ότι δεν έχει επαφή. Τον ξαπλώσανε στο φορείο να τον βάλουν μέσα», λέει η μάρτυρας.

Ο πατέρας τώρα του 39χρονου μίλησε και αυτός και είπε ότι ο θάνατος των δυο παιδιών ήταν «ακαριαίος». «Πήγε (ασθενοφόρο) και τους πήγε στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω τώρα τι ώρα το καλέσανε και τι ώρα πήγε. Εγώ ήμουν στον δρόμο από Χαλκίδα για να πάω μέσα. Έμαθα ότι τα παιδιά δεν είχανε περιθώρια. Και γρήγορα να πήγαινε το ΕΚΑΒ δεν θα προλαβαίνανε, γιατί ήταν ακαριαίο», αναφέρει ο πατέρας του 39χρονου.



Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διευκρινίσουν τι ήταν εκείνο που οδήγησε στην τραγωδία. Εάν πρόκειται για λάθος χειρισμό, για ανθρώπινο λάθος, ή αν συνέβη κάτι άλλο. Ο οδηγός του γερανοφόρου, μετά την τραγωδία, συνελήφθη από την αστυνομία, έδωσε κατάθεση και αφέθηκε ελεύθερος, παρά τις αρχικές πληροφορίες που τον ήθελαν να έχει εγκαταλείψει το σημείο.



Στην εκπομπή μίλησε και ο ιδιοκτήτης του γερανού, που είπε ότι είχε ενημερωθεί από τον οδηγό του γερανοφόρου για το τι συνέβη. «Δεν έφυγε από το σημείο ο οδηγός. Ποιος σας είπε ότι έφυγε; Αν ενημερωθήκατε ότι είχε φύγει από το σημείο, επειδή είμαστε στο στάδιο της προανάκρισης, δεν μπορώ να τα αξιολογήσω. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε, είναι ότι ο χειριστής αφέθηκε ελεύθερος», τόνισε ο ιδιοκτήτης του γερανού.

