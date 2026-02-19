Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Εύβοια μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Βάρη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανδρών, ηλικίας 40 και 22 ετών από ηλεκτροπληξία.

Όπως γράφει το mantoudinews.gr, πρόκειται για τον 40χρονο Μιχάλη Φουρκή, με καταγωγή από το Μαντούδι, και τον 22χρονο Χρήστο Γιαμαρέλο, με καταγωγή από το Μετόχι, οι οποίοι βρίσκονταν στην Αθήνα για επαγγελματικές εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες ήταν στην περιοχή της Βάρης για εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, οι δύο άνδρες υπέστησαν ηλεκτροπληξία.

Ο 40χρονος κατέληξε ακαριαία στο σημείο, ενώ ο 22χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου παρά τις ιατρικές προσπάθειες υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.