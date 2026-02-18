Δύο εργάτες, ηλικίας 22 και 40 ετών, είναι οι νεκροί του δυστυχήματος στη Βάρη, καθώς έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία που υπέστησαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ πραγματοποιούσαν εργασίες.

Οι άνδρες εισήχθησαν στο Ασκληπιείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς κατέληξαν.

Το νοσοκομείο ανέφερε σε ανακοίνωση:

Για το τραγικό συμβάν τοποθετήθηκε και η ΠΟΕΔΗΝ, αναφέροντας:

«Στις 13:00 και 13:54 μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ με ΕΚΑΒ από την περιοχή της ΒΑΡΗΣ δύο άνδρες, ημεδαποί, 22 και 40 ετών, άσφυγμοι και απνοϊκοί με αναφερόμενη ηλεκτροπληξία.

Ακαριαίως, εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης όπου και υπεβλήθηκαν σε εκτεταμένες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς, δυστυχώς, ανταπόκριση παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών. Δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Ο Διοικητής του νοσοκομείου που ήταν παρών και συντόνιζε την προσπάθεια διάσωσης των δύο νέων ατόμων διέταξε να γίνει νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Παρά την τιτάνια προσπάθεια όλων δεν καταφέραμε να τους σώσουμε».