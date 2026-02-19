Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βικτόρια Πλζεν στον πρώτο αγώνα των play off για την πρόκριση στους «16» του Europa League και το σκορ είναι 2-2 μετά τα γκολ των Βισίνσκι (11΄), Τεττέη (31′, 61′) και Λάντρα (80′).

Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν προβάδισμα για την πρόκριση, το παιχνίδι όμως στο ΟΑΚΑ δεν άρχισε καθόλου καλά για αυτούς, καθώς έμειναν πίσω στο σκορ από νωρίς.

Στο 11′ οι Τσέχοι βγήκαν στην αντεπίθεση μετά το λάθος του Πάντοβιτς, ο Λαφόν απέκρουσε το σουτ του Λαβάλ, οι φιλοξενούμενοι όμως επέμειναν και με νέο σουτ, από τον Βισίνσκι αυτή τη φορά, έκαναν το 0-1.

Το «τριφύλλι» δεν έπειθε με την απόδοσή του, παρ’ όλα αυτά κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση: Στο 31′ ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Τεττέη με ωραία κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Ο νεαρός επιθετικός εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή για τον Παναθηναϊκό καθώς στο 61′ με υπέροχη ενέργεια άδειασε τον αντίπαλό του λίγο μετά τη μεσαία γραμμή, είχε χώρο για να προχωρήσει και με ωραίο διαγώνιο σουτ έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα για το 2-1.

Η ομάδα του Μπενίτεθ πατούσε καλύτερα πλέον και είχε τον έλεγχο, στο 80′ όμως ο Λάντρα με ωραίο σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Λαφόν, παρά την προσπάθειά του, γράφοντας το 2-2.