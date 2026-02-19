Ο Ναρέντρα Μόντι χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ινδός πρωθυπουργός επισήμανε ότι τα «τελευταία χρόνια, η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο». Τόνισε ότι οι σημερινές συνομιλίες επικεντρώθηκαν στον τρόπο ενίσχυσης των δεσμών στους τομείς της συνδεσιμότητας, της άμυνας, της κινητικότητας των ταλέντων και της ναυτιλίας.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως Ελλάδα και Ινδία «θα συνεργαστούν επίσης για την εμβάθυνση των πολιτιστικών δεσμών και των δεσμών μεταξύ των λαών».

Had an excellent meeting with Mr. Kyriakos Mitsotakis, the Prime Minister of Greece. In recent years, the India-Greece Strategic Partnership has made significant progress. Today's talks focussed on ways to enhance ties in connectivity, defence, talent mobility and shipping. We… pic.twitter.com/9gUTTc6BlX — Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2026

«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια, η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Οι σημερινές συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε τρόπους ενίσχυσης των δεσμών στους τομείς της συνδεσιμότητας, της άμυνας, της κινητικότητας των ταλέντων και της ναυτιλίας. Θα συνεργαστούμε επίσης για την εμβάθυνση των πολιτιστικών δεσμών και των δεσμών μεταξύ των λαών».

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε, στο περιθώριο του AI Impact Summit στο Νέο Δελχί, με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντα Μόντι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε συνολική επισκόπηση των διμερών σχέσεων και επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία και δυόμισι μετά την αντίστοιχη επίσκεψη του κ. Μόντι στην Αθήνα, η οποία σηματοδότησε την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Ινδίας σε στρατηγική εταιρική σχέση.

Εξέφρασαν ακόμη την αμοιβαία βούληση να αξιοποιηθεί το μομέντουμ αυτό για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας, της ναυτιλίας και του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, καθώς και στις υποδομές.