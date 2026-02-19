Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διαδοχικές συναντήσεις, στο περιθώριο του AI Impact Summit στο Νέο Δελχί, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Sam Altman, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Mistral AI, Arthur Mensch, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ElevenLabs, Mati Staniszewski και τον αντιπρόεδρο της Microsoft, Brad Smith.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εξετάστηκαν δυνατότητες συνεργασίας για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στην αναβάθμιση υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες μέσω της πύλης gov.gr και τη βελτίωση της προσβασιμότητας, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα ομάδες που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένες με τη χρήση του διαδικτύου, όπως ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία.

Συζητήθηκαν επίσης οι ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, τη δημιουργία εφαρμογών που ενισχύουν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία και την πολιτική προστασία, όπως και για την επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης.

Στη συζήτηση με τον CEO της Mistral συζητήθηκε η εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στην ελληνική γλώσσα, ώστε να σχεδιάζονται εφαρμογές που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των Ελληνικών. Με την ηγεσία της ElevenLabs έγινε ανταλλαγή απόψεων για υπηρεσίες όπου η χρήση τεχνητής φωνής θα διευκόλυνε την εξυπηρέτηση των πολιτών. Με τον Αντιπρόεδρο της Microsoft συζητήθηκαν οι επενδύσεις της εταιρείας στην Ελλάδα και η συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, ενώ επιβεβαιώθηκε το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Με τον επικεφαλής της OpenAI έγινε επισκόπηση του εν εξελίξει προγράμματος για ενίσχυση εκπαιδευτικών και μαθητών σε δημόσια σχολεία μέσω της παροχής ατομικού βοηθού ΤΝ, ενώ εξετάστηκε η δυνατότητα διεύρυνσης της συνεργασίας σε άλλα πεδία.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα, στο πεδίο των υποδομών για την Τεχνητή Νοημοσύνη, στο δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες στελεχώνονται από προσωπικό υψηλής ειδίκευσης, αλλά και ως προς την εκπαίδευση εργαζομένων και επιχειρήσεων στη χρήση της ΤΝ, με αιχμή τις μικρομεσαίες. Αναγνωρίστηκε παράλληλα το άλμα που έχει πετύχει η Ελλάδα στην ψηφιοποίηση του κράτους και στη δημιουργία διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων, γεγονός που της δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες χώρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ακόμη στην ανάγκη να προστατευθεί η ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων από τις αρνητικές συνέπειες του διαδικτύου, αλλά και στη σημασία της διασφάλισης του αδιάβλητου των δημοκρατικών διαδικασιών, σε μία εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο παραπληροφόρησης.