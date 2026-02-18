Θερμής υποδοχής από τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι έτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Νέο Δελχί, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη με επίκεντρο τη συμμετοχή του στο διεθνές συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα ινδικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν την προσγείωση του πρωθυπουργικού αεροσκάφους στο Νέο Δελχί, όπου μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο τον περίμεναν στελέχη της ινδικής κυβέρνησης και ένα χορευτικό σόου το οποίο ο πρωθυπουργός παρακολούθησε πριν επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο για να μεταβεί στο Bharat Mandapam.

New Delhi: Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece arrives in New Delhi for the AI Impact Summit 2026 pic.twitter.com/RKhNBDrfW9 — IANS (@ians_india) February 18, 2026

‘Ενα άλλο βίντεο δείχνει τη στιγμή της άφιξής του στον χώρο της διοργάνωσης, όπου τον υποδέχθηκε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι με θερμή χειραψία και σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες. Η τελετουργική υποδοχή πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο Bharat Mandapam, παρουσία διεθνών αντιπροσωπειών.

Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, arrives at Bharat Mandapam for the AI Impact Summit and is warmly welcomed by PM @narendramodi.#IndiaAISummit2026 pic.twitter.com/zeiUsqEIIj — Arpana Baishya (@ArpanaSpeaks) February 18, 2026

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Ο Έλληνας πρωθυπουργός συμμετέχει στο India AI Impact Summit, μια σύνοδο που συγκεντρώνει ηγέτες κρατών, κορυφαίους αξιωματούχους και εκπροσώπους της παγκόσμιας τεχνολογικής κοινότητας.

Στο περιθώριο της συνόδου:

Προγραμματίζεται κατ’ ιδίαν συνάντηση Μητσοτάκη–Μόντι, με αντικείμενο την εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας–Ινδίας.

Στο τραπέζι βρίσκονται η τεχνολογική συνεργασία, οι επενδύσεις, οι ψηφιακές υποδομές και η ενίσχυση του διμερούς εμπορίου.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να έχει επαφές και με στελέχη επιχειρήσεων και τεχνολογικών ομίλων που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η επίσκεψη εντάσσεται στη στρατηγική της Αθήνας για ενίσχυση των δεσμών με την Ινδία, μια ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία με αυξανόμενο γεωπολιτικό ρόλο.

Στρατηγική αναβάθμιση των σχέσεων

Η Ελλάδα και η Ινδία έχουν τα τελευταία χρόνια αναβαθμίσει τις σχέσεις τους σε στρατηγικό επίπεδο, με έμφαση:

Στη συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας

Στις επενδύσεις σε λιμάνια, μεταφορές και εφοδιαστικές αλυσίδες

Στη διασύνδεση Ευρώπης–Ινδίας μέσω εμπορικών διαδρόμων

Η εικόνα των δύο ηγετών να ανταλλάσσουν χειραψία μπροστά στις κάμερες του ινδικού Τύπου αποτυπώνει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το θετικό κλίμα και την πρόθεση περαιτέρω σύσφιγξης των διμερών σχέσεων.

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη θεωρείται κομβική, τόσο για την παρουσία της Ελλάδας στις παγκόσμιες συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη όσο και για την ενίσχυση του γεωοικονομικού της αποτυπώματος στην ευρύτερη περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.