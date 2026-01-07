Στην κανονικότητα επέστρεψε η Αττική από σήμερα, Τετάρτη 7/1 καθώς όπως φαίνεται έχουν γυρίσει οι εκδρομείς των εορτών. Η κίνηση είναι από νωρίς αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας, ενώ «κόκκινος» είναι ο Κηφισός.

Προβλήματα παρατηρούνται στην κίνηση των οχημάτων στη Μεσογείων και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα.

Στη λεωφόρο Κηφισού, όπως συνήθως, το μεγαλύτερο ζήτημα εντοπίζεται στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της Λιοσίων έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Λένορμαν.

Αυξημένη επίσης κίνηση καταγράφεται και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στον περιφερειακό του Καρέα, από Καρέα προς Καισαριανή.

Αντίθετα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βουλιαγμένης – Ηλιουπόλεως, στο παραλιακό μέτωπο, αλλά και στην Αττική Οδό.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.