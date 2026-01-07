Σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου προχωρούν οι παραγωγοί και πωλητές των λαϊκών αγορών.

Τα βασικά αιτήματα είναι τα εξής:

ακρίβεια στις λαϊκές αγορές,

στήριξη των αγροτών – μείωση του κόστους παραγωγής,

κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης,

άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%,

ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής

τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021, ο οποίος «δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών

Σήμερα οι ομοσπονδίες πωλητών και παραγωγών έχουν συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθούν με τον υπουργό Ανάπτυξης,