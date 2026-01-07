Με το «όπλο» των πλειστηριασμών μπαίνει η ΑΑΔΕ το 2026 στη μάχη για την είσπραξη των «κόκκινων» φορολογικών χρεών, δρομολογώντας την εκποίηση ακινήτων που ανήκουν κυρίως σε μεγάλους οφειλέτες. Το πρώτο ηλεκτρονικό σφυρί για το 2026 για χρέη στην εφορία έχει προγραμματιστεί να χτυπήσει στις 14 Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας ένα δυναμικό ξεκίνημα της νέας χρονιάς στο πεδίο της αναγκαστικής είσπραξης.

Στον κατάλογο των πλειστηριασμών περιλαμβάνονται κατοικίες, γραφεία, οικόπεδα και αγροτεμάχια, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να φθάνουν έως και τα 3,8 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικές είναι ορισμένες από τις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν:

Δύο αγροτεμάχια συνολικής έκτασης περίπου 10 στρεμμάτων στη Μύκονο, με μεζονέτες, αποθήκες και γκαράζ, με τιμή πρώτης προσφοράς 3,88 εκατ. ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού τις 16 Ιανουαρίου 2026.

Οικόπεδο 1.200 τ.μ. με κτίσμα 374 τ.μ. στην Κηφισιά, με τιμή πρώτης προσφοράς 815.000 ευρώ και πλειστηριασμό στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Αγροτεμάχιο 4.400 τ.μ. με ξερολιθιά στη Μύκονο, με τιμή πρώτης προσφοράς 370.000 ευρώ και πλειστηριασμό στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Αγροτεμάχιο 4.749 τ.μ. στη Σύρο, με τιμή πρώτης προσφοράς 246.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού επίσης στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Η επιτάχυνση των πλειστηριασμών εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ, το οποίο προβλέπει εντατικοποίηση και επέκταση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, καθώς τα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να διογκώνονται. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν ανέλθει στα 112,5 δισ. ευρώ.

Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών φτάνει τα 3,89 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πάνω από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται στον προθάλαμο κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ 1,63 εκατ. οφειλέτες έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα.

Τι ισχύει

Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπει ότι για υψηλές οφειλές η εφορία προχωρά σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων, με υπό προϋποθέσεις εξαίρεση της πρώτης κατοικίας. Πριν από τον πλειστηριασμό προηγείται η κατάσχεση, ενώ πριν από οποιαδήποτε πράξη εκτέλεσης είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής ή υπερημερίας. Αντίθετα, για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών δεν απαιτείται ειδοποίηση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να παρακάμψει την προδικασία και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν από την ειδοποίηση του οφειλέτη.

Προθεσμίες

Από την ημέρα επίδοσης της έκθεσης κατάσχεσης, ο οφειλέτης στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών του στοιχείων. Εφόσον ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας υποχρεούται, μετά την παρέλευση 40 ημερών και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την κατάσχεση, να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από πέντε μήνες από την έκδοση του προγράμματος.

Η αναστολή της διαδικασίας επιτυγχάνεται είτε με την ένταξη σε ρύθμιση είτε με δικαστική απόφαση. Αν ο πλειστηριασμός δεν διενεργηθεί την ορισθείσα ημέρα, εκδίδεται νέο πρόγραμμα εντός έτους, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος που τεκμηριώνεται σε αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου.