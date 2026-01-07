Τραγικό θάνατο βρήκε το βράδυ της Τρίτης ο 31χρονος Κώστας Μ., μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λάρισας-Αγιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το onlarissa.gr, το συμβάν έγινε νωρίς το βράδυ της Τρίτης, ανήμερα των Θεοφανίων, λίγο πριν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, μερικά χιλιόμετρα πριν το Γερακάρι.

Υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, δύο οχήματα, ένα Mercedes κι ένα BMW συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.

Απεγκλωβίστηκε νεκρός από την Πυροσβεστική

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου οδηγού. Μάλιστα για τον απεγκλωβισμό του, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 31χρονος Κώστας που έχασε τη ζωή του, ήταν μοναχοπαίδι με καταγωγή από τη Μελιβοία Λάρισας.