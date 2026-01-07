Να κλείσει μέτωπα επιχειρεί το Μέγαρο Μαξίμου καθώς οι πρώτες ημέρες του 2026 βρίσκουν το κυβερνητικό επιτελείο αντιμέτωπο με τρεις κοινωνικές ομάδες: τους αγρότες, τους παραγωγούς λαϊκών αγορών και τους ένστολους.

Ο πρωθυπουργός επιστρέφοντας από το Παρίσι όπου βρέθηκε στη διάσκεψη της συμμαχίας των πρόθυμων για την Ουκρανία, αναμένεται να ενημερωθεί στον πρωινό καφέ για το τελικό πλάνο και όσα θα ανακοινωθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και από τους υπουργούς Κώστα Τσιάρα και Δημήτρη Παπαστεργίου καθώς και τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά.

Τα μέτρα, όπως ήδη έχει γράψει το Newsbeast, θα είναι και τα τελικά και όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, ήδη έχει ικανοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων των αγροτών και επαναλαμβάνουν ότι το 2025 καταβλήθηκαν 3,82 δισ. ευρώ έναντι 3,38 δισ. το 2024, δηλαδή μεγαλύτερες επιδοτήσεις και αποζημιώσεις από κάθε άλλη χρονιά.

Εξηγούν ότι η κυβέρνηση υπήρξε ανεκτική γιατί προηγήθηκε το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και η καθυστέρηση στην πληρωμή των επιδοτήσεων η οποία πάντως δεν ξεπέρασε τον ένα μήνα, καθώς οι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν στο τέλος Νοεμβρίου αντί για τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσον αφορά στο αγροτικό ρεύμα, η ΔΕΗ είναι έτοιμη να καταθέσει μια ακόμα πιο θετική πρόταση σε σχέση με το ήδη ευνοϊκό τιμολόγιο που θεσπίστηκε από αυτή την κυβέρνηση. Πληροφορίες λένε για 8,2 λεπτά την κιλοβατώρα και όχι παρακάτω.

Όσον αφορά στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο υπάρχει έτοιμη πρόταση από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για την επιστροφή του φόρου στην αντλία προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και αδικίες. Σε αυτό, όπως και στο θέμα των ελληνοποιήσεων θα συνδράμει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς υπάρχει ειδική πρόταση για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

Αναφορικά με το αίτημα που προτάσσουν εσχάτως από τα αγροτικά μπλόκα για τη συμφωνία MERCOSUR από την κυβέρνηση λένε ότι δεν είναι αντίθετοι να το συζητήσουν αν και δεν θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα.

Η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και τις σοβαρές αναταράξεις που θα προκληθούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών

Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι σοβαρές αναταράξεις που θα προκληθούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών σε όλη τη χώρα από την πανελλαδική απεργία επαγγελματιών και παραγωγών που ξεκινά σήμερα με βασικά αιτήματα τη φορολογική μεταχείριση του κλάδου και την εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Βασικός άξονας των αντιδράσεων είναι ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης, τον οποίο οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν άδικο, καθώς –όπως τονίζουν– δεν αντανακλά τον εποχικό χαρακτήρα της δραστηριότητάς τους.

Παράλληλα, σοβαρές ενστάσεις διατυπώνονται για την υποχρεωτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, το οποίο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, δεν έχει σχεδιαστεί με βάση τις ιδιαιτερότητες των λαϊκών αγορών.

Εξετάζονται τρόποι ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και σε αυτό τον χώρο, η εισαγωγή του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Και ενώ εξετάζονται τρόποι να αποτραπεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και σε αυτό τον χώρο, η εισαγωγή του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς ψήφιση την Πέμπτη στη Βουλή έχει προκαλέσει, κυρίως για το βαθμολόγιο, αντιδράσεις από τις Ενώσεις Αξιωματικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις προθέσεις των στρατιωτικών είναι ο αγώνας τους να συνεχιστεί στις δικαστικές αίθουσες, γεγονός που θα κοινοποιήσουν και στη συνέντευξη Τύπου που θα γίνει σήμερα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πολυνομοσχέδιο ενδεχομένως να υπάρξει ρύθμιση που σχετίζεται με την αναδρομικότητα του νέου βαθμολογίου για τα εν ενεργεία στελέχη.

Μάλιστα, όπως τονίζουν από το Υπουργείο Άμυνας, έχουν λάβει υπόψη τους τα χιλιάδες σχόλια που καταγράφηκαν από στελέχη και συνδικαλιστικούς φορείς στη διάρκεια της διαβούλευσης και αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο για αλλαγές βασιζόμενοι στη φράση του Νίκου Δένδια πως «δεν υπάρχει νομοθέτημα το οποίο να είναι γραμμένο πάνω σε πέτρα ή σε μάρμαρο».