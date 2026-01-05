Η κυβέρνηση διεμήνυσε ότι η υπομονή «τελείωσε» με τα μέτρα που αποφασίστηκαν να εξειδικεύονται την Τετάρτη, με τους αγρότες να τονίζουν ότι δεν υποχωρούν από τις θέσεις τους, αντιθέτως αναμένεται να επεκτείνουν τα μπλόκα.

Στα Μάλγαρα οι αγρότες τόνισαν ότι δεν κάνουν βήμα πίσω, ενώ η αερογέφυρα της Νίκαιας έκλεισε μετά από έξι ημέρες.

Στη Νεμέα τρακτέρ έκλεισαν μέσα σε δευτερόλεπτα τον δρόμο, ενώ στο ύψος του Κάστρου η Αθηνών – Λαμίας έκλεισε και στα δύο ρεύματα.

Κλειστή είναι και Περιμετρική της Πάτρας, ενώ οι αγρότες της Πάτρας εξέτασαν το ενδεχόμενο να κατέβουν να διαμαρτυρηθούν και στην Αθήνα.

Επόμενα βήματα το μπλόκο στον κόμβο του Μπράλου, και το κλείσιμο Εθνικών Οδών και τελωνείων την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου μέχρι και τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, αν όπως λένε, η κυβέρνηση δεν δείξει βήματα προόδου.

Σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν στη σύσκεψη των Μαλγάρων, αναμένεται να κλείσουν οι σήραγγες των Τεμπών και παράδρομοι με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος από αγρότες της Καρδίτσας, τα διόδια Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές.

Ταυτόχρονα θα αποκλειστούν τα Τελωνεία των Ευζώνων, των Κήπων, του Ορμενίου και της Εξοχής, για να υπάρξει μπλακ άουτ στις εισαγωγές-εξαγωγές και τη διακίνηση των εμπορευμάτων μέσα στη χώρα.

Τελεσίγραφο από την κυβέρνηση

«Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί στο πλαίσιο που έχουν τεθεί είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς. Τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες, είναι κυβέρνηση όλων των αγροτών. Να κάνω σαφές ότι αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν και άλλα, ούτε και υπομονή. Όλοι θέλουμε να πάρουν περισσότερα οι αγρότες, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Θεωρούμε ότι είναι καλό όσοι θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις. Εμείς θα τις κάνουμε είτε έρθουν είτε όχι», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς τι σημαίνει ότι η υπομονή έχει τελειώσει, είπε ότι η κυβέρνηση εξάντλησε την επιείκεια σε αυτά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα.

Για το ποιος θα κάνει τις ανακοινώσεις την Τετάρτη είπε: «Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πει ότι οι πόρτες είναι ανοικτές. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό αλλά όχι από τον πρωθυπουργό αλλά από άλλα αρμόδια στελέχη. Καλό θα ήταν να υπάρχει και παρουσία των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Να πούμε ότι με την καθυστέρηση που υπήρξε φέτος ό,τι είπαμε το κάναμε. Δώσαμε τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ. Με την εξειδίκευση θα δείξουμε ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς. Αν κάποιοι θέλουν παραπάνω από όσα ανακοινωθούν, να μας πουν εκείνοι που τα τάζουν από την αντιπολίτευση από πού θα τα βρουν και ποιους συμπολίτες μας και με ποιον τρόπο θα τους φορολογήσουν παραπάνω».