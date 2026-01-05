Ξεκάθαρα μηνύματα στους αγρότες, που αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, έστειλε η κυβέρνηση, μέσω του Παύλου Μαρινάκη.

«Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί στο πλαίσιο που έχουν τεθεί είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς. Τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες, είναι κυβέρνηση όλων των αγροτών. Να κάνω σαφές ότι αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν και άλλα, ούτε και υπομονή. Όλοι θέλουμε να πάρουν περισσότερα οι αγρότες, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Θεωρούμε ότι είναι καλό όσοι θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις. Εμείς θα τις κάνουμε είτε έρθουν είτε όχι», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ερωτηθείς τι σημαίνει ότι η υπομονή έχει τελειώσει είπε ότι η κυβέρνηση εξάντλησε την επιείκεια σε αυτά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα.

Για το ποιος θα κάνει τις ανακοινώσεις την Τετάρτη είπε: Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πει ότι οι πόρτες είναι ανοικτές. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό αλλά όχι από τον πρωθυπουργό αλλά από άλλα αρμόδια στελέχη. Καλό θα ήταν να υπάρχει και παρουσία των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Να πούμε ότι με την καθυστέρηση που υπήρξε φέτος ότι είπαμε το κάναμε. Δώσαμε τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ. Με την εξειδίκευση θα δείξουμε ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς. Αν κάποιοι θέλουν παραπάνω από όσα ανακοινωθούν να μας πουν εκείνοι που τα τάζουν από την αντιπολίτευση από που θα τα βρουν και ποιους συμπολίτες μας και με ποιον τρόπο θα τους φορολογήσουν παραπάνω».

«Δεν ετέθη ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων. Ούτε υπάρχει ούτε υπήρξε κάποιο ζήτημα ασφάλειας. Συγκροτείται άμεσα μια επιτροπή διερεύνησης με την συμμετοχή πέντε μελών στην επιτροπή αυτή. Με μια εκπρόσωπο της ΕΕΤ της ΥΠΑ, του ΓΕΕΘΑ, του Eurocontrol και ενός εκπροσώπου από την εθνική επιτροπή κυβερνοσφάλειας. Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι υπήρξε μέχρι στιγμής κυβερνοεπίθεση. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται μια σειρά δράσεων για να αντικατασταθούν τα παλαιά συστήματα με νεότερα. Με τα παρόντα συστήματα τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Δεν προκύπτει καμία ένδειξη κυβερνοασφάλειας», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης για το χθεσινό μπλακ άουτ στα αεροδρόμια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα και την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, που προκάλεσε αντιδράσεις.

«Κάποιοι μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνοι στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού τους οίστρου. Αμφισβήτησε ο πρωθυπουργός το διεθνές δίκαιο; Ποτέ! Είπε ότι δεν ήταν εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Όταν το λες αυτό μιλάς θεσμικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Επικίνδυνη δεν ήταν η δήλωση αυτή ούτε και η αποστροφή του. Επικίνδυνοι είναι όσοι μπορούν να παρερμηνεύσουν τα πάντα και δεν τους νοιάζει να κάνουν κακό στη χώρα. Το κακό είναι ότι συγκρίνουν την περίπτωση της Βενεζουέλας με την Κύπρο και την Ουκρανία. Αυτοί κάνουν κακό σε όλα τα ζητήματα που συζητάμε με τα δικά μας συμφέροντα. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε όσα έγιναν στην Βενεζουέλα με μια κυβέρνηση εκλεγμένη όπως είναι στην Ουκρανία; Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την εισβολή σε μια κυρίαρχη χώρα όπως η Ουκρανία ή όπως η Κύπρος μας με την επιχείρηση εναντίον ενός προσώπου; Υπάρχουν λοιπόν οι ξεδιάντροποι υπερασπιστές Μαδούρο και εκείνοι που ηθελημένα ή άθελά τους βάζουν πλάτη σε έναν στυγνό δικτάτορα».