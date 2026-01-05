Την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν χθες οι αγρότες, μετά την ομόφωνη απόφαση που έλαβαν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα και τα 62 μπλόκα που συμμετείχαν σε αυτή.

Μέχρι και τα μεσάνυχτα της Παρασκευής θα αποκλείσουν τις εθνικές οδούς, τους παραδρόμους και τα τελωνεία.

Την αρχή θα κάνει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό, ενώ αναμένεται να κλείσουν οι σήραγγες των Τεμπών και παράδρομοι με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος από αγρότες της Καρδίτσας, τα διόδια Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές. Στα Μάλγαρα, θα κλείσει η ΠΑΘΕ, αλλά όχι οι παράδρομοι, καθώς εξυπηρετούνται και τα χωριά, μέσα από αυτούς τους δρόμους.

Ταυτόχρονα θα αποκλειστούν τα Τελωνεία των Ευζώνων, των Κήπων, του Ορμενίου και της Εξοχής, για να υπάρξει μπλακ άουτ στις εισαγωγές-εξαγωγές και τη διακίνηση των εμπορευμάτων μέσα στη χώρα.

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου για το αγροτικό

Το πρωί της Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews.

Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιήθηκε ανεπίσημη προγραμματισμένη σύσκεψη για το αγροτικό στο Μέγαρο Μαξίμου, στον απόηχο των αποφάσεων του αγροτικού κόσμου για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στη σύσκεψη της Δευτέρας υπό τον Κ. Μητσοτάκη, θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ανακοινώσεις και ενημέρωση θα γίνει στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Τα προβλήματα παραμένουν στην περιοχή της Βοιωτίας. Οι αγρότες έχουν καταφέρει και έχουν προσπαθήσει να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και αυτό το απέδειξαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι ξεκάθαρο ότι στην περιοχή της Βοιωτίας δεν ήθελαν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Η προτροπή της αστυνομίας είναι να μη γυρίσουν όλοι οι ταξιδιώτες μαζικά. Ελπίζω οι συμπολίτες μας να επιλέξουν να επιστρέψουν τμηματικά. Θα προτιμούσαμε να επιλέξουν τη σημερινή και την αυριανή μέρα, ώστε να μοιραστεί ο όγκος των οχημάτων», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η κάμερα του Orange Press Agency κατέγραψε -και με drone- τον παλμό των κινητοποιήσεων, με τα παραταγμένα τρακτέρ στο μπλόκο της Θήβας, αλλά και την πυκνή ροή των οχημάτων κατά τη χθεσινοβραδινή επιστροφή των εκδρομέων.

Κατά την επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η ουρά των αυτοκινήτων σχημάτισε ένα ατελείωτο «ποτάμι» από φώτα μέσα στη νύχτα, καθώς τα οχήματα διοχετεύονταν μέσω των παρακαμπτήριων οδών.

Το drone κατέγραψε το αδιαχώρητο στην περιοχή της Αλίαρτου, όπου σχηματίστηκε ουρά που άγγιξε τα 12 χιλιόμετρα, φτάνοντας έως τη Θήβα. Τα οχήματα κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το Μαυρομμάτι (πριν από τον κόμβο των Βαγίων) μέχρι το Αμπελοχώρι και τη Θήβα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση και στο ύψος του Κάστρου, όπου ο παράδρομος δέχτηκε μεγάλο φορτίο οχημάτων.