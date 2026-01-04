Να προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων αεροδρομίων, λιμανιών και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή, αποφάσισαν στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, οι αγρότες.

Ουσιαστικά έγινε δεκτή η πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας που ζητούσε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αυτό τον τρόπο.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων διαμηνύουν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων δεν αποτελεί επιλογή τακτικής, αλλά αναγκαστική απάντηση στην παρατεταμένη κυβερνητική αδιαφορία και στην πλήρη απουσία πολιτικής βούλησης για ουσιαστικό διάλογο. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά:

«Οι δρόμοι δεν είναι δικοί τους, είναι δικοί μας. Τους πληρώνουμε με τη δουλειά και τους φόρους μας».