Το χθεσινό τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες στην εναέρια κυκλοφορία, με καθυστερήσεις και προσωρινούς περιορισμούς σε προσγειώσεις και απογειώσεις σε ελληνικά αεροδρόμια.

Μια λεπτομέρεια που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση της έρευνας για το τι συνέβη χθες στο FIR Αθηνών είναι ότι οι επικοινωνίες δεν είχαν κοπεί εντελώς.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν πρωτοεμφανίστηκε το πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες του newsbeast, υπήρξε ένα έντονο βουητό, όμως δεν είχαν κοπεί εντελώς οι επικοινωνίες.

Από εκείνο το σημείο, όμως και μετά, άρχισε να χάνεται η σωστή συνεννόηση μεταξύ του FIR Αθηνών και των ελεγκτών.

Αυτό που προβληματίζει τις αρμόδιες αρχές και καλείται να διερευνηθεί είναι, πρώτον, το ξαφνικό του γεγονότος και, δεύτερον, ακόμη σημαντικότερο, το βουητό και όχι το πλήρες κόψιμο της επικοινωνίας.

Οι Αρχές ερευνούν από πού προήλθε το βουητό. Εάν ήταν κάποιο τεχνικό πρόβλημα και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο συντεταγμένης κακόβουλης ενέργειας.

Παρέμβαση της δικαιοσύνης για το θέμα

Στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα μπαίνει το χθεσινό μπλακ άουτ στα αεροδρόμια.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, Αριστείδης Κορέας, παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για το θέμα με στόχο να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας που θα διενεργήσει το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.