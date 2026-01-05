Το τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες του FIR Αθηνών, που εντοπίστηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες στην εναέρια κυκλοφορία και οδήγησε σε προσωρινούς περιορισμούς σε προσγειώσεις και απογειώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενεργοποίησε άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, εξέδωσε σχετικό NOTAM και περιόρισε την εξυπηρέτηση πτήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, το ζήτημα δεν επηρέασε σε καμία φάση την ασφάλεια των πτήσεων. Η λειτουργία του συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας αποκαταστάθηκε σταδιακά, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση των αιτιών από την ΥΠΑ σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και άλλους αρμόδιους φορείς.

«Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις», είχε ανακοινωθεί χαρακτηριστικά.

Για όσο διάστημα διήρκεσε το τεχνικό πρόβλημα, ανεστάλησαν αφίξεις και αναχωρήσεις σε αεροδρόμια της χώρας, μεταξύ αυτών και στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος ενημέρωσε ότι «λόγω τεχνικού θέματος στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας, όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναστέλλονται προσωρινά».

Λίγη ώρα αργότερα, ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών ανέφερε ότι ξεκινά η σταδιακή αποκατάσταση του Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας με την πραγματοποίηση κάποιων πτήσεων, ενώ και πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έκαναν λόγο για μερική αποκατάσταση, καθώς πλέον πραγματοποιούνταν προσγειώσεις και απογειώσεις.

Σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών σημείωνε: «Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκίνησε την πραγματοποίηση κάποιων πτήσεων σύμφωνα με τις δυνατότητες του συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των πτήσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία».

Ατελείωτες οι ουρές στα αεροδρόμια

Αν και φαίνεται τα αεροδρόμια να έχουν μπει πια σε μια κανονικότητα, πλήθος κόσμου αναμένει σε τεράστιες ουρές προκειμένου να ενημερωθούν για το πότε θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις που ανεστάλησαν.

Πολλοί από τους ανθρώπους ανέφεραν, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, ότι η πτήση που είχαν την Κυριακή μεταφέρθηκε για την Πέμπτη, ενώ άλλοι περιμένουν σε ουρές για να ενημερωθούν.

Η αντιπρόεδρος Ένωσης Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος, Όλγα Τόκη, ανέφερε: «Σαν Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας έχουμε βγάλει πάρα πολλά Δελτία Τύπου τον τελευταίο καιρό στα οποία μπορεί να ανατρέξει κάποιος και λέμε ότι ειδικά για τις συχνότητες η κατάσταση είναι οριακή. Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα με τις συχνότητες από παρεμβολές. Από το ότι βγαίνουν εκτός λειτουργίας, μέχρι ότι ακούγονται από μέσα ραδιοφωνικοί σταθμοί».

«Δεν είναι κάτι το οποίο μας εξέπληξε. Δυστυχώς, κάθε μέρα ζούμε με αυτό σαν εργαζόμενοι», συμπλήρωσε η ίδια.

Η ίδια ανέφερε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει εάν αυτό που συνέβη ήταν δολιοφθορά τονίζοντας: «Περιμένουμε να γίνει μια διαφανής διερεύνηση και θέλουμε ένα πόρισμα». Εχθές στα πρώτα Δελτία Τύπου που βγήκαν από την ΥΠΑ φωτογραφιζόταν λίγο η δολιοφθορά, στη συνέχεια βγήκε ένα άλλο που αντέκρουε το πρώτο που έλεγε “τεχνικής φύσης πρόβλημα σε υποδομή τηλεπικοινωνιών” (…) οπότε καταλαβαίνετε ότι σε κάποιον που δουλεύει μέσα, δεν φαίνονται σοβαρά όλα αυτά».

«Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, είχε προχωρήσει σε δηλώσεις σχετικά με την αποκατάσταση του προβλήματος στη διεξαγωγή των πτήσεων, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε σε καμία φάση ζήτημα ασφάλειας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε σήμερα το πρωί σε κάποιες από τις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων και, πλέον, έχει αποκατασταθεί, με βάση τη σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα, ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, σε συνεργασία με το EUROCONTROL, όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τεχνικό επίπεδο».

Ο υπουργός επισήμανε ότι πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι από τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ σε όλες τις περιφερειακές μονάδες εκπομπής και λήψης, ενώ «απογειώθηκε εκτάκτως το εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με ηλεκτρονικούς της Υπηρεσίας και ειδικό τεχνικό της ΕΕΤΤ, και διενεργεί έλεγχο στο φάσμα των συχνοτήτων». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε άμεση συνεργασία με όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών από τις οποίες προέκυψε το εν λόγω ζήτημα, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας».

Το έντονο βουητό

Ο αντιπτέραρχος ε.α. Κωνσταντίνος Ιατρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», έκανε λόγο για ένα φαινόμενο που «κάλυψε όλη την περιοχή του FIR για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», υπογραμμίζοντας ότι αρχικά υπήρξε εκτίμηση περί παρεμβολών από εξωγενείς παράγοντες. Όπως ανέφερε, καταγράφηκε έντονο «βουητό» στις συχνότητες και όχι απλά παράσιτα, γεγονός που οδήγησε ακόμη και στην απογείωση ειδικού αεροσκάφους για τον εντοπισμό της πηγής των παρεμβολών.