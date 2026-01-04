Σοβαρά προβλήματα με τις συχνότητες στον ελληνικό εναέριο χώρο καταγράφονται σήμερα, με αποτέλεσμα την καθήλωση αεροσκαφών στα αεροδρόμια της χώρας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη εκδώσει σχετική αεροπορική οδηγία για τις πτήσεις στο ελληνικό FIR.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το πρόβλημα συχνοτήτων στο FIR Αθηνών αναφέρονται τα εξής:

«Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια.

Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ.

Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «λόγω τεχνικού θέματος στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας, όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναστέλλονται προσωρινά».

Το πρόβλημα, σύμφωνα με πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, παρουσιάστηκε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί με αποτέλεσμα να είναι καθηλωμένα στο έδαφος τα αεροσκάφη τόσο στο «Ελ. Βενιζέλος» όσο και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας, καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.

Από το υπουργείο Μεταφορών τονίζουν πως κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. «Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια» αναφέρουν ενώ έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και αναμένεται να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Σε ανακοίνωσή του ο όμιλος ΟΤΕ σημειώνει: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».

Νωρίτερα, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το ζήτημα παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί λόγω προβλημάτων στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό, που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

Το τεχνικό πρόβλημα επηρεάζει το σύνολο των πτήσεων από και προς την Ελλάδα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αγώνας δρόμου για την αποκατάστασή του. Είναι άγνωστο πόση ώρα θα διαρκέσει.

Παράλληλα, γίνονται εκτροπές πτήσεων που βρίσκονταν καθ’ οδόν προς ελληνικά αεροδρόμια, με τα αεροσκάφη να κατευθύνονται σε εναλλακτικούς προορισμούς, καθώς η κατάσταση στον εναέριο χώρο παραμένει ρευστή.

Σημειώνεται ότι η σημερινή ημέρα συγκαταλέγεται στις πιο πολυσύχναστες της εορταστικής περιόδου, καθώς καταγράφεται αυξημένη επιστροφή εκδρομέων από το εξωτερικό, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη διαχείριση της κρίσης.