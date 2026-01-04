Μεγάλο πρόβλημα καταγράφεται αυτή την ώρα στον ελληνικό εναέριο χώρο, καθώς δεν γίνονται προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών στα αεροδρόμια της χώρας. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, κάτω από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζήτημα παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί λόγω προβλημάτων στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

H εικόνα του Flight Radar, της εφαρμογής που παρακολουθεί σε ζωντανό χρόνο όλες τις πτήσεις που πραγματοποιούνται στον κόσμο, δείχνει τον κενό ελληνικό εναέριο χώρο και την απαγόρευση προσγειώσεων και απογειώσεων, λόγω τεχνικού προβλήματος

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις σε λίγο από την ΥΠΑ.

Νωρίτερα εξυπηρετούνταν μόνο τα μικρά αεροπλάνα από τους κατά τόπους πύργους ελέγχου, καθώς το πρόβλημα αφορούσε κυρίως τα μεγάλα αεροσκάφη. Μέχρι να αποκατασταθούν οι επικοινωνίες, είναι αδύνατον να προσγειωθούν και να απογειωθούν αεροσκάφη.

Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή στα αεροπλάνα τα οποία είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα να καθυστερήσουν τις απογειώσεις τους.