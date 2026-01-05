Η προσωρινή «ανακωχή» λόγω εορτών ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση έληξε άδοξα, καθώς εκτός από το αγροτικό τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσαν να επιτεθούν με σφοδρότητα στο Μέγαρο Μαξίμου για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Τα πυρά, μάλιστα, ήρθαν και από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αυτό που τόνιζαν κυβερνητικές πηγές ήταν ότι από την πρώτη στιγμή της κρίσης που ανέκυψε στη Βενεζουέλα, η ελληνική κυβέρνηση τήρησε σοβαρή και υπεύθυνη στάση, με το υπουργείο Εξωτερικών να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και με τις επιτόπιες διπλωματικές μας αρχές.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν, υπήρξε προετοιμασία στη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για την περίπτωση που θα απαιτείτο συνδρομή στους Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα.

«O Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε ξεκάθαρα το ζήτημα του δικτατορικού καθεστώτος Μαδούρο και συντάχθηκε με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών»

Όσο για την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, η οποία συγκέντρωσε τα πυρά όλων, ανέφεραν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε ξεκάθαρα το ζήτημα του δικτατορικού καθεστώτος Μαδούρο και συντάχθηκε με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών.

Παράλληλα, ανέδειξε τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται, αναφέροντας ότι αυτά θα αξιολογηθούν στον κατάλληλο χρόνο.

Όπως εξηγούσαν, σε μία εξαιρετικά περίπλοκη και επείγουσα συνθήκη όπως αυτή, ο πρωθυπουργός προέταξε την ήπια μετάβαση σε καθεστώς δημοκρατικής νομιμοποίησης, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Αυτό που ξεκαθάριζαν, μάλιστα, ήταν ότι η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα για το ζήτημα.

Χαρακτήριζαν, μάλιστα, επιπόλαιη, πρόχειρη και εθνικά επικίνδυνη τη στάση όσων διατυπώνουν άποψη χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και κάνοντας εντελώς άσχετες αναλογίες.

Απορρίπτοντας όλα όσα έχουν ειπωθεί εναντίον του πρωθυπουργού για το θέμα της νομιμότητας της επέμβασης, τόνιζαν, μάλιστα, ότι «τόσο ο κ. Τσίπρας, όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον διάβασαν άλλη ανακοίνωση».

Ειδικά όσον αφορά την αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα, θύμιζαν ότι «μπορεί ο κ. Τσίπρας στο μακροσκελές αυτοαναφορικό βιβλίο του να «παρέλειψε» να αναφερθεί στις σχέσεις του με τη Βενεζουέλα, κανείς, όμως, δεν μπορεί να ξεχάσει την κάλυψη στον πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, μετά από βαρύτατες καταγγελίες γυναικών που εργάζονταν στην πρεσβεία, τα ύποπτα ταξίδια υπουργών του στο Καράκας και τις περίεργες επαφές στενών συνεργατών του Μαδούρο με στελέχη της Κουμουνδούρου».

Αργά χθες το βράδυ, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, στην ανακοίνωση που εξέδωσε και υποστηρίζεται από 26 κράτη μέλη της ΕΕ, ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, προκειμένου να στηριχθεί και να διευκολυνθεί ο διάλογος με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, οδηγώντας σε μια δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνική λύση της κρίσης κατόπιν διαπραγματεύσεων, υπό την ηγεσία των Βενεζουελάνων.

«Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την επίλυση της τρέχουσας κρίσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτή η δήλωση αποτελεί δικαίωση της ελληνικής στάσης και εντός του πλαισίου αρχών και θέσεων της ΕΕ», σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη.