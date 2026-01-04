Τις ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα παρακολουθούν στο Μέγαρο Μαξίμου με την προσοχή τους να είναι στραμμένη στην ελληνική παροικία, κυρίως στο Καράκας, όπου σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ζουν περίπου 200 ελληνικές οικογένειες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως αυτή την ώρα, ο επιτετραμμένος μας στη Βενεζουέλα έχει επικοινωνήσει με το υπουργείο Εξωτερικών και είναι καλά στην υγεία του, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές ότι μέλη της ελληνικής κοινότητας ή στελέχη της πρεσβείας αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τις Βρυξέλλες, ενώ και το υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνεται διαρκώς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν είναι σε κίνδυνο το ελληνικό στοιχείο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ του Σαββάτου με ανάρτησή του τόνισε, όσον αφορά στην κατάσταση στη Βενεζουέλα, ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση.

«Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Αυτό που τονίζουν στην κυβέρνηση είναι ότι ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας και πως το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Με τα γεγονότα να είναι ραγδαία, αυτό που σημειώνουν επίσης είναι ότι εν θερμώ δεν μπορεί να γίνει κάποια αποτίμηση της κατάστασης, όπως έσπευσαν να κάνουν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία μάλιστα, όπως σχολίαζαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, δεν έδειξαν την ίδια σπουδή όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η κυβέρνηση, ούτε τώρα, ούτε ποτέ δεν θα επιδείξει επιλεκτική ευαισθησία απέναντι σε γεγονότα που επηρεάζουν μια ολόκληρη χώρα και έναν ολόκληρο λαό», έλεγαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Και τόνιζαν ότι αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Βενεζουέλα πλήττεται από νοθείες, διακίνηση ναρκωτικών και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που οδήγησαν στα άκρα την κόντρα με τις ΗΠΑ. Αυτό που απεύχονται είναι να ξεσπάσει εμφύλιος στη χώρα, κάτι το οποίο θα την βύθιζε στο χάος.

Κι αυτό γιατί υπάρχουν ακόμα στη χώρα πολλοί στρατιωτικοί που βρίσκονται στην ιεραρχία του καθεστώτος, οι οποίοι είναι αναμεμειγμένοι σε πολύ σοβαρές υποθέσεις και κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.