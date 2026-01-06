Σε πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από αύριο Τετάρτη 7 Ιανουαρίου προχωρούν οι παραγωγοί και πωλητές των λαϊκών αγορών.

Όπως αποφασίστηκε, ξεκινά από αύριο επ’ αόριστον απεργία, με τους επαγγελματίες του κλάδου να εκφράζουν την αντίθεσή τους στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Στην από κοινού ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, της Ομοσπονδίας Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής, καθώς και όλων των Ομοσπονδιών επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της χώρας, ανέφεραν:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα βασικά αιτήματα είναι τα εξής: