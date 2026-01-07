Η πρώτη μεγάλη «ανάσα» του 2026 έρχεται νωρίς, με την Καθαρά Δευτέρα να ανοίγει το ημερολόγιο των αποδράσεων και των εθίμων. Φέτος, η γιορτή «κουμπώνει» ιδανικά πάνω σε Σαββατοκύριακο, δίνοντας σε πολλούς το πρώτο τριήμερο για εκδρομή, χαρταετό και σαρακοστιανό τραπέζι.

Πότε είναι η καθαρά δευτέρα το 2026

Η Καθαρά Δευτέρα το 2026 πέφτει τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της νηστείας που οδηγεί στο Πάσχα.

Το πρώτο τριήμερο της χρονιάς

Με δεδομένο ότι προηγείται Σαββατοκύριακο, η Καθαρά Δευτέρα «γράφει» το πρώτο τριήμερο του 2026: Σάββατο 21 – Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι, σε επίπεδο εργατικής νομοθεσίας, οι υποχρεωτικές αργίες για όλες τις επιχειρήσεις είναι συγκεκριμένες και δεν περιλαμβάνουν την Καθαρά Δευτέρα. Στην πράξη, όμως, σε πολλές επιχειρήσεις η ημέρα αντιμετωπίζεται ως αργία βάσει συλλογικών ρυθμίσεων, εσωτερικού κανονισμού ή επιχειρησιακού εθίμου, ενώ ο δημόσιος τομέας και τα σχολεία κλείνουν.

Παράδοση και διασκέδαση σε μία μέρα

Στην Ελλάδα, η Καθαρά Δευτέρα έχει διπλή ταυτότητα: από τη μία σηματοδοτεί την αρχή της νηστείας και από την άλλη είναι καθαρά έξοδος, φύση και παρέα. Το τραπέζι γεμίζει με λαγάνα, ταραμοσαλάτα, όσπρια, θαλασσινά, ντολμαδάκια και χαλβά, ενώ το πέταγμα του χαρταετού παραμένει το πιο αναγνωρίσιμο έθιμο της ημέρας, με «σκηνικό» πάρκα, λόφους και παραλίες.

Τα υπόλοιπα τριήμερα και το μοναδικό τετραήμερο του 2026

Πέρα από την Καθαρά Δευτέρα, το 2026 έχει ακόμη δύο καθαρά «δεμένα» τριήμερα στο ημερολόγιο:

1–3 Μαΐου : Εργατική Πρωτομαγιά, καθώς η 1η Μαΐου πέφτει Παρασκευή

Το μοναδικό «τετραήμερο» του 2026 σχηματίζεται το Πάσχα:

Την ίδια στιγμή, η χρονιά θεωρείται «φτωχότερη» σε αργίες που θα μπορούσαν να δώσουν έξτρα ρεπό, καθώς ο Δεκαπενταύγουστος και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων πέφτουν Σάββατο.

Αργίες 2026 σε γρήγορο οδηγό

Με βάση το πλαίσιο των υποχρεωτικών αργιών, οι ημερομηνίες που «κλειδώνουν» για όλες τις επιχειρήσεις είναι:

1 Ιανουαρίου : Πρωτοχρονιά

: Πρωτοχρονιά 6 Ιανουαρίου : Θεοφάνεια

: Θεοφάνεια 25 Μαρτίου : Εθνική Επέτειος και Ευαγγελισμός

: Εθνική Επέτειος και Ευαγγελισμός 13 Απριλίου : Δευτέρα του Πάσχα

: Δευτέρα του Πάσχα 1 Μαΐου : Εργατική Πρωτομαγιά

: Εργατική Πρωτομαγιά 15 Αυγούστου : Κοίμηση της Θεοτόκου

: Κοίμηση της Θεοτόκου 28 Οκτωβρίου : Εθνική Επέτειος

: Εθνική Επέτειος 25 Δεκεμβρίου : Χριστούγεννα

: Χριστούγεννα 26 Δεκεμβρίου: δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων

Στις ημερομηνίες που συχνά αντιμετωπίζονται ως αργία κατά έθιμο ή ανά κλάδο περιλαμβάνονται η Καθαρά Δευτέρα και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ανάλογα με το τι προβλέπεται σε κάθε χώρο εργασίας.

Απόκριες 2026 και τριώδιο

Η αποκριάτικη περίοδος ξεκινά με το άνοιγμα του Τριωδίου την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026. Στη συνέχεια: