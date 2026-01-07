Για το κόμμα που αναμένεται να κάνει η Μαρία Καρυστιανού μίλησε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης το βράδυ της Τρίτης 6/1 η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Είναι δημοκρατικό της δικαίωμα να κάνει κόμμα. Δεν με ανησυχεί προσωπικά καθόλου. Είχαμε καταλάβει ότι ενδεχομένως να ήθελε να κεφαλαιοποιήσει τη δημοφιλία την οποία έχει», είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής μιλώντας στο Action24 και απέκλεισε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συνεργασίας.

Όπως είπε η δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, δεν της δημιουργεί καμία ανησυχία ενώ τόνισε «αυτό που περιμένω να δω είναι το μαλλιοτράβηγμα το οποίο θα γίνει με Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα, Βελόπουλο και Καρυστιανού».

«Εμάς ως Φωνή Λογικής μας ενδιαφέρουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτή ρίχνει τη χώρα στα βράχια. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες για λαθρομετανάστευση, παιδεία, υγεία» συμπλήρωσε.